بدء عزاء جيهان السادات بمسجد المشير بالتجمع الخامس

بدأت أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، استقبال المعزين في وفاة السيدة جيهان السادات، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكان أسرة الرئيس الراحل حدد موعد ومكان عزاء جيهان السادات أرملة رئيس الجمهورية الأسبق، بعد صلاة المغرب اليوم السبت بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى وفاة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة والذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشيعي جثمان جيهان السادات قرينة الرئيس المصري الراحل أنور السادات في جنازة عسكرية.

وانطلقت الجنازة من منطقة المنصة بمدينة نصر شرق القاهرة، وهي نفس المنطقة التي دفن فيها جثمان زوجها الراحل، وشارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الدفاع وكبار رجال الدولة والحكومة المصرية.

وتزوجت جيهان السادات من الرئيس الراحل السادات في 29 مايو 1949 وكان حينها ضابطًا صغيرًا بالجيش ومتزوجًا في السابق بالسيدة إقبال ماضي؛ لتبدأ معه مسيرة استمرت لأكثر من ٣٢ عامًا.