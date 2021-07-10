غرفة عمليات بـ«التموين» لمتابعة المخابز خلال عيد الأضحى

كشف الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن المجمعات الاستلاكية والبدالين التمونيين وفروع مشروع «جمعيتي» ستعمل أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم وضع خطة يبدأ تنفيذها خلال فترة ما قبل وأثناء أيام العيد متضمنة العديد من الإجراءات لتوفير السلع الضرورية والأساسية.

وفيما يخص المخابز فستعمل بنفس المواعيد ولن تتغير ويتم السماح للعمالة بالتبديل لضمان استمرار العمل وتغطية احتياجات المواطنين من الخبز خلال أيام العيد، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات على مستوى الوزارة والمديريات بالإضافة لحملات التفتيش بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لمراقبة عملية توفير السلع والخبز خلال العيد.