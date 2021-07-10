السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرفة عمليات بـ«التموين» لمتابعة المخابز خلال عيد الأضحى

المخابز
المخابز

كشف الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن المجمعات الاستلاكية والبدالين التمونيين وفروع مشروع «جمعيتي» ستعمل أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم وضع خطة يبدأ تنفيذها خلال فترة ما قبل وأثناء أيام العيد متضمنة العديد من الإجراءات لتوفير السلع الضرورية والأساسية.

وفيما يخص المخابز فستعمل بنفس المواعيد ولن تتغير ويتم السماح للعمالة بالتبديل لضمان استمرار العمل وتغطية احتياجات المواطنين من الخبز خلال أيام العيد، كما سيتم  تشكيل غرفة عمليات على مستوى الوزارة والمديريات بالإضافة لحملات التفتيش بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لمراقبة عملية توفير السلع والخبز خلال العيد.

وزارة التموين حماية المستهلك المواطنين محافظة القاهرة مشروع غرفة عمليات عيد الأضحى السلع التموينية بطاقات التموين المجمعات الاستهلاكية جهاز حماية المستهلك جمعيتي مشروع جمعيتي اسطوانات البوتاجاز السلع الغذائية المتحدث الرسمي التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية زيادة المعروض أيام عيد الأضحى الهيئة المصرية العامة منتجات اللحوم

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