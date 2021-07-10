4300 إصابة بكورونا فى ميانمار

أعلنت وزارة الصحة والرياضة في ميانمار، اليوم السبت، عن إصابة 4377 شخصا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة (آني) لدول جنوب أسيا أن البلاد شهدت- خلال نفس الفترة- 71 حالة وفاة؛ وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 188 ألفا و752 شخصا، والوفيات إلى 3756 حالة.

وتعافى من المرض حتى الأن 144 الفا و 809 حالات.

وفرضت ميانمار، في وقت سابق، الإغلاق العام في ماندلاي، ثاني أكبر مدنها، بعدما سجلت البلاد 1580 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد- 19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفرضت البلاد إغلاقا شبه عام في 9 بلدات بماندلاي، وباجو، وجددت ميانمار الحظر على السفر، وحظر التجول بعدما وصلت حالات الإصابة إلى أعلى مستوى لها خلال سبعة أشهر.

والجدير بالذكر، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.