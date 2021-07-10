السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رواد دور العرض يشيدون بفيلم «مش أنا»: «تامر أقوى من كريم»

فيلم مش أنا
فيلم مش أنا

أشاد رواد دور العرض السينمائية بفيلم "مش أنا" للنجم تامر حسني، والمعروض حاليًا بالسينمات مصر ودول الخليج.

وتصدر هاشتاج "فيلم تامر أقوى من كريم" موقع التدوينات القصيرة تويتر، واحتل الترند مرتبة متقدمة فى إشارة لتفوق فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسني، على فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبدالعزيز، حيث جاء أداء تامر حسني مدهشاً للجميع، خاصة أنه جمع بين التراجيدي والكوميدي فى فيلمه، كما أنه لأول مرة يكتب السيناريو والحوار بنفسه.

وتصدر تامر حسنى مؤشر الإيرادات فى مصر والوطن العربى بفيلمه الجديد "مش أنا"، الذى حقق إيرادات خيالية وصلت لـ111 مليون جنيه فى أسبوعي عرض فقط، حيث استطاع نجم الجيل أن يجذب كل الفئات العمرية لمتابعة الفيلم بشوق ولهفة، حيث أظهر تامر براعة فائقة فى الأداء سواء فى المشاهد الكوميدي أو التراجيدي، ونال تصفيقا حادا داخل قاعات العرض عقب كل مشهد.
 

ويعد تامر حسنى النجم العربى الذى تستحوذ أعماله على إقبال كاسح ومنقطع النظير فى الدول العربية، وكذلك حفلاته أيضًا، واستطاع من خلال ذلك أن يعيد المجد لتاريخ السينما المصرية والعربية من جديد، بعد فترة من الإخفاق المتواصل بسبب بعض العوامل التى يأتى على رأسها أزمة فيروس "كورونا"، إذ جاء فيلمه "مش أنا" ليعيد الحراك والمياه الراكدة لدور العرض السينمائى، التى فتحت أبوابها لجماهيره العريضة سواء فى مصر أو فى دول الخليج، ليتسبب تامر حسنى فى منح قبلة الحياة لدور العرض السينمائى من جديد. وحقق في أسبوعين ١١١ مليون جنيه وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ السينما المصرية والعربية.

"مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

فيلم مش أنا
فيلم مش أنا
فيلم مش أنا
فيلم مش أنا
فيلم مش أنا
فيلم مش أنا
فيلم مش أنا
فيلم مش أنا
فيلم مش أنا
فيلم مش أنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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