السبت 10 يوليو 2021
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دراسة: المراقبة الذاتية الرقمية فعّالة لفقدان الوزن ونمط حياة صحى

المراقبة الذاتية
المراقبة الذاتية الرقمية فعّالة لفقدان الوزن

يعتبر فقدان الوزن من الأمور المهمة التي يسعى للوصول إليها كثيرون ويتعثرون في ذلك؛ لأن الأمر يتطلب إرادة صلبة في بعض الأحيان فالمراقبة الذاتية الرقمية للنشاط البدني والنظام الغذائي أمر فعّال لدعم فقدان الوزن لدى البالغين المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن، وذلك طبقا لدراسة نُشرت على الإنترنت 30 يونيو في مراجعات السّمنة.

وأجرى ريانون بيري، من معهد كامبريدج للصحة العامة في المملكة المتحدة مراجعة منهجية للأدبيات لتقييم ما إذا كانت المراقبة الذاتية الرقمية للنظام الغذائي والنشاط البدني فعالة في دعم فقدان الوزن وزيادة النشاط البدني وتحسين سلوك الأكل في البالغين الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

واستنادًا إلى 12 تجربة مراقبة ذات شواهد محددة، وجد الباحثون أن المراقبة الذاتية الرقمية لكل من النظام الغذائي والنشاط البدني لها تأثير مهم إحصائيًا لدعم فقدان الوزن (متوسط ​​الفرق، difference2.87)، وتحسين النشاط البدني المعتدل (فرق المتوسط ​​القياسي، 0.44) وتقليل السعرات الحرارية (متوسط ​​الفرق ، − 181.71).

علاوة على ذلك، كانت التدخلات المصممة أكثر فعالية بشكل ملحوظ من التدخلات غير المخصصة وكتب المؤلفون: "توفر التدخلات الصحية الرقمية فرصة جديدة للصحة العامة لتغيير السلوكيات الصحية بطريقة ميسورة التكلفة وواسعة النطاق ومؤثرة لمعالجة السمنة وزيادة الوزن".

دراسة فقدان الوزن سعرات المراقبة الذاتية رجيم دايت

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