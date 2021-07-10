خبراء فى بريطانيا يحذرون من تخفيف قيود كورونا

ذكر مستشار حكومي بريطاني، أن المستويات المرتفعة من معدلات التطعيم ضد كوفيد19- يمكن أن تتحدى الفيروس ليتحور إلى سلالات تكون اللقاحات أقل فعالية معها، وذلك وسط مخاوف من أنه "من الخطر" العودة إلى الحياة الطبيعية في 19 يوليو.

وقال مايك تيلدسلي، العضو بهيئة استشارية حكومية معنية بالأوبئة، لمحطة تايمز راديو إن "هناك خطرا "من إعادة الفتح المقرر في 19 يوليو، عندما أن ترفع الحكومة الأغلبية الشاسعة من قيود فيروس كورونا المتبقية حسبما هو متوقع، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

يأتي ذلك في وقت يشهد زيادة الإصابات، وقالت البروفيسور هيلين ستوكس-لامبارد، رئيسة أكاديمية الكليات الملكية الطبية، لبرنامج "توداي" المذاع على محطة " بي بي سي راديو" إن الوفيات بدأت في الزيادة مجددا.

عاد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مناطق إنجلترا مجددا إلى مستويات آخر مرة تم تسجيلها كانت خلال الشتاء، ارتفع عدد المرضى إلى المستويات المسجلة قبل نحو ثلاثة أشهر.

والجدير بالذكر، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.