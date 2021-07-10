اللجنة العسكرية المشتركة تبحث خروج القوات الأجنبية من ليبيا

عقد وفد لجنة الخمسة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، اليوم السبت، اجتماعا بمدينة بنغازي مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، وتم خلاله نقاش مقررات جنيف وسبل تنفيذ بنودها.

وقال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن اللقاء مع المبعوث الأممي ركز على إجلاء القوات الأجنبية والإسراع في إخراج المرتزقة واستكمال تأمين الطريق الساحلي لافتتاحه.

كما تناول اللقاء بين وفد الجيش في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، آلية تفكيك المجموعات المسلحة وصرف مرتبات القوات المسلحة العربية الليبية من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

والتقى القائد العام للجيش الليبي المُشير خليفة حفتر، في وقت سابق اليوم، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش والوفد المُرافق له.

وأوضحت القيادة العامة للجيش، أنه تم استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية، والتأكيد على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.

اللجنة العسكرية المشتركة تؤكد على استكمال مقررات جنيف

واختتمت اللجنة العسكرية 5+5، في العشرين من يونيو الماضي اجتماعها في مقرها في مدينة سرت ضمن الجولة العاشرة، وذلك لاستكمال الترتيبات الأمنية اللازمة من أجل فتح آمن للطريق الساحلي بعد الانتهاء من جميع الترتيبات المتعلقة بذلك وبعد الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة بحضور بعثة الامم المتحدة للتأكيد والوقوف على حالة الطريق.

وقررت اللجنة في هذا الاجتماع تكليف شركة متخصصة بصورة عاجلة لصيانة الطريق خلال أيام قليلة، وقد أكدت الشركة استعدادها وتم الاتفاق بهذا الشأن، كما وقفت اللجنة على الأماكن التي تم تحديدها لتكون بوابات أمنية وتمركزات وسمحت اللجنة بإدخال المعدات الخاصة لتجهيز هذه المواقع.

واجتمعت اللجنة بحسب بيان مشترك صادر عن وفديها (الجيش الليبي وقوات طرابلس) بغرفة عمليات الطرفين ولجنة الترتيبات الامنية بشكل مباشر على خط التماس لأول مرة للتنسيق لتنفيذ المطلوب منهم.

وأكدت اللجنة العسكرية 5+5 استمرار اجتماعاتها وأعمالها الميدانية المتعلقة بالصيانة والتأمين لفتح الطريق الساحلي فور الانتهاء من هذه الأعمال خلال أيام قليلة مقبلة.