السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

قيس سعيد يشكر الرئيس السيسى على دعم تونس لمجابهة كورونا

الرئيس قيس سعيد والرئيس
الرئيس قيس سعيد والرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى رئيس تونس قيس سعيد، عصر السبت، اتصالا هاتفيا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيه خالص الشكر على إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بمعدات طبية لمعاضدة جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية، في وقت سابق اليوم، أن مبادرة مصر الأخوية والتي شملت معدات وأجهزة طبية لتونس لمجابهة فيروس كورونا، تعكس عمق العلاقات المتينة وقيم التضامن والتآزر القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين لا سيّما في مثل هذه الظروف الوبائية الدقيقة.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان مساء اليوم: “تجسيدا للتحركات المكثفة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد لحشد الدعم الدولي للجهود الوطنية لمكافحة التفشي السريع لجائحة كوفيد 19، حلّت، صباح اليوم بالقاعدة العسكرية بالعوينة، طائرتان عسكريتان مصريتان تحملان معدات ومستلزمات طبية متنوّعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين مقدّمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة”.

 وأشار البيان إلى أن هذه التجهيزات تم تسليمها بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأمير اللواء عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وإيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية بتونس.

تونس تعزز جهود مجابهة كورونا

 وكانت السلطات التونسية شددت القيود على التنقل وتدابير الحجر الصحي الشامل في العاصمة والولايات المجاورة لها والمقررة على امتداد عطلة نهاية الأسبوع اليوم السبت وغدًا الأحد.

وقررت ولاية تونس العاصمة والولايات الثلاث المتاخمة لها (منوبة وبن عروس واريانة)، والتي تشكل معًا منطقة تونس الكبرى، حظر التنقل فيما بينها ومنع سير العربات بجانب منع التجمعات وكل التظاهرات وإجبارية ارتداء الكمامات.

واتخذت عدة ولايات أخرى الخطوة ذاتها في وقت سابق في ظل الارتفاع الكبير لأعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا، والذي فاق في معظم الجهات نسبة 400 مصاب لكل 100 ألف ساكن وبلغت مستوى "إنذار مرتفع جدًا" وفق وزارة الصحة.

وفاقت أغلب الولايات هذا المستوى بفارق كبير في الإصابات اليومية حيث ناهز في ولاية منوبة الألف إصابة لكل 100 ألف ساكن وفي العاصمة 735 إصابة لكل 100 ألف ساكن.

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وائل لطفي

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