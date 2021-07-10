بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية: ماهى تمارين الانتباه الخمسة؟

بدأ طلاب الثانوية العامة في أداء اختبارات آخر العام من أجل التطلع إلى دخول المرحلة الجامعة وتحقيق أماني الآلاف وإسعاد البيوت المصرية، كما أن اجتياز الاختبارت يتطلب الاستعداد البدني والنفسي، لذلك إليك مهارات الانتباه الخمسة التي ستساعدك على التركيز.

يوضح موقع inc تمارين الانتباه الخمسة التي تساعد على التركيز في المذاكرة وأداء الامتحانات بنجاح وتميز:

• قم بإنشاء قائمة المهام

وجد الباحثون أن الأمر يستغرق ما يصل إلى 25 دقيقة لاستعادة تركيزك بعد تشتيت انتباهك، أحد الحلول السهلة هو إنشاء قائمة بالمهام التي يجب القيام، يتيح لك نقل هذا الفكر ببساطة من عقل إلى ورقة التركيز على المهمة التي تقوم بها.

• جرب تمارين التركيز هذه في مطلع القرن

لا تعتقد أن تراجع مدى الانتباه هو مجرد مشكلة معاصرة، في أوائل القرن العشرين نشر المؤلف Theron Q. Dumontكتابًا بعنوان The Power of Concentrationيسلط الضوء على عدد من الممارسات لبناء انتباهك:

اجلس على كرسي لمدة 15 دقيقة

ركز على فتح وإغلاق قبضة يدك ببطء لمدة خمس دقائق

اتبع عقرب الساعة الثاني لمدة خمس دقائق

جلب المزيد من اليقظة في يومك

أظهر باحثون من جامعة واشنطن أن 10 إلى 20 دقيقة فقط من التأمل في اليوم يمكن أن تساعد في تحسين تركيزك وإطالة فترة انتباهك.

• اضف التمارين البدنية إلى روتين تمارين الانتباه

التمرين ليس مفيدًا لجسمك فقط، الباحثون وجدوا أن إضافة التمارين البدنية إلى روتينك يساعد على بناء الدماغ، في إحدى الدراسات كان أداء الطلاب الذين شاركوا في تمرين بدني معتدل قبل إجراء اختبار يقيس مدى انتباههم أفضل من الطلاب الذين لم يمارسوا الرياضة.

• تدرب على الاستماع اليقظ

إذا كان هناك مكان واحد يكون فيه مدى انتباهنا المحدود ملحوظًا بشكل لا يصدق فهو عندما نتحدث مع الآخرين، تدرب على الاستماع اليقظ من خلال عدم المقاطعة، واستعادة ما قاله الشخص الآخر بانتظام، واستخدام كلمات متصلة مثل "حسنًا" ، و "أفهمها" ، و "نعم" للبقاء على اتصال وإظهار أنك تستمع.