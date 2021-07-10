وزير التعليم عن شكاوى العربى: «الامتحانات يضعها عشرات الخبراء»

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى امتحان اللغة العربية ومدى صعوبته من عدمه، قائلا: "ليس مجرد تعليق، ولكن يجب شرحه بوضوح، وهو ما سأحاول كتابته نظرا لأهمية الموضوع، حتى يستطيع الجميع فهم النظام الجديد للامتحانات، انتظروا اليوم شرح هذا الأمر حتى يستطع الجميع فهم النظام الجديد المختلف تماما عن نظام الامتحانات القديم القائم على الحفظ والتلقين".

وأضاف الوزير في تصريحات له: "بالنسبة لشكاوى الامتحان لا يمكن هذا بدون أرقام وبدون تحليل علمي، فالطالب المجتهد يقول شيئا وغير المجتهد يراه صعبا وهذا طبيعي بل هدف الامتحان هو التمييز بينهما".

وأوضح أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة يضعها عشرات الخبراء بالمركز القومي للامتحانات، وكل سؤال تتم مراجعته من حيث الوقت ومستوى الصعوبة، كما تتم مراجعته من حيث الجودة والترجمة.

واشتكي غالبية طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، صباح اليوم، من صعوبة امتحان اللغة العربية، وأكدوا أن الامتحان طويل جدا.