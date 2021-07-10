السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سامح عبد العزيز يدخل غرف المونتاج «ليلة العيد» مع «تماسيح النيل»

المخرج سامح عبد العزيز
المخرج سامح عبد العزيز

انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "ليلة العيد" الذي تخوض بطولته الفنانة يسرا، كما استأنف تصوير فيلم "تماسيح النيل" لمصطفى خاطر وحمدي الميرغني.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" من داخل فريق العمل أن سامح عبد العزيز دخل مرحلة المونتاج لينتهي منه بالكامل خلال أيام، لافتًا إلى أن صناع "ليلة العيد" يدرسون طرحه بالتزامن مع عيد الأضحى وإن لم يسعفهم الوقت سيتأجل عرضه للعام المقبل.

وكشف المصدر أن فيلم ليلة العيد يناقش قضايا شائكة ومشكلات تواجه المجتمع المصري أبرزها ختان الفتيات وزواج القاصرات، مشيرًا إلى أن أحداث العمل تعتمد على ضيوف الشرف حيث يتضمن عدد من المشاكل التي تواجه الأسر المصرية وترصد خلال يوم واحد فقط وهي ليلة العيد، مؤكدًا أن المحور الرئيسي الخط الدرامي الخاص ببطلة العمل الفنانة يسرا.

الفيلم بطولة يسرا وغادة عادل، ومحمد لطفي، وريهام عبدالغفور، وأحمد خالد صالح، وسيد رجب، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداث الفيلم حول 6 بطلات، ولكل بطلة حكاية مختلفة تدور حول ليلة العيد، ويناقش قهر المرأة في المتجمعمن خلال يوم واحد فقط.


في السياق ذاته، يصور سامح عبد العزيز مشاهد فيلم تماسيح النيل خلال الفترة الحالية بمناطق متفرقة في القاهرة ولم يتبق له سوى أيام قليلة على أن ينتهي منه بالكامل خلال الاسبوع الجاري.

ويجسّد مصطفى خاطر وحمدي الميرغني شابين يقومان بأعمال النصب فى إطار كوميدي، ويحاولان النصب على الشخصية التي يلعب دورها خالد الصاوي، الذى يجسد دور رجل ثرى ويتعرض للنصب أثناء رحلته البحرية، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي مشوق ما بين الأقصر وأسوان، ويجرى تصوير الفيلم على متن إحدى المراكب النيلية.

يشارك في فيلم "تماسيح النيل" كل من بيومي فؤاد، هنادي مهنا، كريم عفيفي، محمد ثروت، ويزو، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.

المخرج سامح عبد العزيز تماسيح النيل ليلة العيد فيلم مونتاج سينما

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