«المحرصاوي وطايع» يهنئان «الضويني والفقي» بعضوية «هيئة كبار علماء الأزهر»

هنأ الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني و الدكتور فتحي عثمان الفقي، وذلك بعد ثقة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على انضمامهما لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وقال طايع، إن الانضمام لهيئة كبار العلماء ليس بهين ولابد أن تتوافر عدة شروط في عضو الهيئة، مثل الإلمام بالعلوم الشرعية، وأن يكون عضو الهيئة صاحب مسيرة علمية طويلة زاخرة بالكتب والمؤلفات والمراجع، لافتا إلى أن العالمين الجليلين تتوافر لديهم كافة الشروط للانضمام لعضوية الهيئة.

ومن ناحية أخرى، قدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصدق رئيس الجمهورية، على تعيين عضوين جديدين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهما الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور فتحي عثمان الفقي وكيل كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.



جدير بالذكر أن العالمين الجليلين ينتميان إلى كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، وهما من العلماء المشهود لهما بالكفاءة العلمية والالتزام بالمنهج الأزهري الوسطى المعتدل.



وتسلم الأزهر الشريف، خطاب موافقة رئيس الجمهورية، على تعيين عضوين جديدين ضمن أعضاء هيئة كبار العلماء.

ووافق رئيس الجمهورية، وفقا للقرار على تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر، والدكتور فتحي عثمان عمر الفقي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، في هيئة كبار العلماء.

ونشر الدكتور فتحي عثمان الفقي، نص القرار على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وانهالت عليه التعليقات والتهنئة.

وتُعد هيئة كبار العلماء أعلى مرجعية علمية ليس بمصر فقط، بل فى سائر بلدان العالم العربى والإسلامى، وتأتى على رأس مؤسسة الأزهر الشريف بضمها علماء ذات خبرات وعلم فى مختلف التخصصات الشرعية، وعلى قدر عالٍ من العلوم والشريعة.