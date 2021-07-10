السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تنظم غرفة نقاشية عبر «كلوب هاوس» بعنوان «سد النهضة.. وماذا بعد مجلس الأمن؟»

سد النهضة
سد النهضة

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيم غرفة نقاشية عبر تطبيق "كلوب هاوس"، اليوم السبت الساعة التاسعة مساء بعنوان "سد النهضة.. وماذا بعد مجلس الأمن؟"، لمناقشة ما حدث بالجلسة الافتتاحية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة ومواقف الدول المختلفة من الأزمة إضافة إلى تحليل كلمات مندوبي الدول الأعضاء، ومن المقرر أن تناقش الغرفة أيضا توقعات المتحدثين بشأن قرار مجلس الأمن تجاه القضية والخيارات المتاحة أمام الدولة المصرية بعد انتهاء جلسات مجلس الأمن بشأن مفاوضات السد.

يشارك في الغرفة النقاشية السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والكاتب الصحفى محمد علي فزاري، رئيس تحرير جريدة الخرطوم توداي، والكاتب الصحفى عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، والنائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وأمين سر لجنتي العلاقات الخارجية والدبلوماسية بالتنسيقية، والنائبة رشا أبو شقرة، عضو التنسيقية وأمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب محمد السباعي، عضو التنسيقية ووكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، ويدير الغرفة النقاشية الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتورة هدى رؤوف، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

لينك اللقاء: 

https://www.clubhouse.com/.../%D8%AA%D9.../2FoBTkSn/xkQXGEJJ

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين كلوب هاوس غرفة نقاشية سد النهضه سد النهضة وماذا بعد مجلس الأمن قرار مجلس الامن

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وائل لطفي

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