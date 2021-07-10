مستشار النمسا: أزمة كورونا تحولت من تحدٍ للمجتمع إلى مشكلة طبية فردية

أعلن مستشار النمسا زباستيان كورتس، اعتزام بلاده الاعتماد على المسئولية الفردية بدلا من الرقابة من قبل الدولة في مكافحة أزمة كورونا رغم ارتفاع الإصابات بالعدوى.

وفي تصريحات للعديد من وسائل الإعلام المحلية، أعرب كورتس اليوم السبت عن اعتقاده بأن الأزمة تمر حاليا بنقطة تحول مشيرا إلى أن "الأزمة تحولت من تحد خطير للمجتمع ككل إلى مشكلة طبية فردية".

وأضاف كورتس أنه يجب التوضيح لمن لم يتم تطعيمهم بعد أنهم سيصابون بالعدوى آجلا أو عاجلا، وقال إن الديمقراطية الليبرالية تتيح أن يتصرف البعض بدون عقل "فيمكنك أن تأكل عشر شرائح لحم في اليوم أو تتسلق الحائط الصخري بوزن 140 كيلوجراما بدون أن تقف الدولة في الأسفل لتثبت الحبل".

ورأى كورتس أن على الدولة الآن أن تعود إلى واجباتها الأساسية مشيرا أن الموقف لا يمكن مقارنته مع الوضع في الصيف الماضي بسبب التقدم في التطعيمات وارتداء الكمامات والاختبارات الجماعية.

كانت النمسا ألغت في مطلع الشهر الجاري القواعد الخاصة بالتباعد المكاني وإغلاق المطاعم ليلا، ومنذ ذلك التاريخ ارتفع معدل الإصابات الأسبوعي الجديد من 7 إلى 10، ويتوقع خبراء الصحة قدوم موجة رابعة للوباء بسبب انتشار سلالة الفيروس المعروفة باسم دلتا والتي تتسم بقوة عدوى أشد.