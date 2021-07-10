السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط عمود إنارة على سيارة نقل وميكروباص بكفرالزيات.. وإصابة أحد السائقين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت مدينة كفرالزيات حادثا مفاجئا عندما سقط أحد الأعمدة الكهربائية على سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل أمام شركة الزيوت والصابون مما أدى إلى توقف حركة المرور ونقل سائق السيارة نصف نقل لمستشفى كفرالزيات العام.


وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد تامر طنطاوي مأمور مركز شرطة كفرالزيات بسقوط أحد الأعمدة الكهربائية بمدخل مدينة كفرالزيات أمام مساكن شركة الزيوت والصابون في اتجاه الخروج من المدينة مما نتج عنه تهشم سيارة نصف نقل وإصابة سائقها بإصابات متعددة ونقله لمستشفى كفرالزيات العام للعلاج وتلفيات  بسيارة ميكروباص محملة بالركاب ولم يتم إصابة أحد من الركاب بها.


وعلى الفور انتقل الرائد إبراهيم موسى قائد مرور كفرالزيات وعدد من أفراد المرور ومسئولي  الإنارة العامة بمجلس مدينة كفرالزيات وتم رفع السيارة المهشمة وتسيير حركة المرور أمام السيارات وتحرير محضر بالواقعة.

سقوط احد أعمدة الإنارة على سيارة نقل وميكروباص بكفرالزيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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