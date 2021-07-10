برلمانى: الاقتصاد المصرى تعافى سريعًا من تداعيات جائحة كورونا

أشاد النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتقرير الرسمي الذي أصدرته وزارة التخطيط، حول نتائج مؤشر تعافي الاقتصاد المصري من جائحة كورونا، وإظهارها سرعة التعافي واستعادة لياقته مرة ثانية.

وأضاف "أبو زيد"، خلال تصريحات له اليوم، أن قيام الدولة بتنفيذ مجموعة من السياسات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، واعتماد خطة واضحة والعمل على دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة وتبني حزم تنشيطية وضخ 100 مليار جنيه لمساندة القطاعات المتضررة مثل السياحة والطيران والعمالة غير المنتظمة، حافظت على توازن الاقتصاد وحمته من الانهيار.

وتابع النائب، أن مصر تعاملت بجدية كبيرة للغاية مع جائحة كورونا صحيًا واجتماعيًا واقتصاديا وتوعويًا، وهو ما ساهم في النهاية في انكسار الموجة الثالثة من الوباء والسيطرة عليها رغم العدد الضخم لسكان مصر.

وشدد عضو مجلس النواب على أن مصر وعدة دول إقليمية وعالمية تعد على أصابع اليدين، هى التي استطاعت أن تنجو باقتصاداتها من جائحة كورونا، لأنها تعاملت بشفافية ووضوح.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول نتائج مؤشر تعافى الاقتصاد المصري من تداعيات كوفيد ـ 19 خلال الربع الثالث من العام المالى 20-2021.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مجموعة من السياسات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، حيث اعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي على المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر تأثراً بالجائحة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ضخت 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة "كوفيد-19"، مؤكدة أن تلك الحزمة التنشيطية هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات إيجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.



وأكدت السعيد أن الاقتصاد المصرى في طريقة للتعافي والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة وأن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تتبني الحكومة تطبيقه باعتباره المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي سيزيد من قدرة الاقتصاد المصرى علي التعافي من آثار الجائحة وسيستفيد من التطورات التي فرضتها أزمة كورونا.