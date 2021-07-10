كيف يرى العالم آبي أحمد؟ (فيديوجراف)

انتقدت تقارير ومؤسسات دولية انتهاكات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بسبب استغلاله لأزمة سد النهضة داخليا من أجل التغطية على سياسته القمعية والاقصائية في العديد من الملفات وآخرها حربه ضد إقليم تيجراي التي أسفرت عن مقتل الآلاف وتهجير الملايين بجانب عمليات التعذيب والاغتصاب التي رافقت هذه الحرب.

وكشف تقرير فرنسي عن أن آبي أحمد يبحث عن الشرعية مستغلا ملف سد النهضة والتعنت في المفاوضات مع مصر والسودان للتوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وسط استنكار دولي لمنحه جائرة نوبل للسلام ومطالب واسعة بسحبها منه.