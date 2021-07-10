بورسعيد.. العثور علي جثة مُسن في حي مبارك.. ومصرع طفل صعقا بحي الأمل

أقدم عدد من أهالي منطقة مبارك بنطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، على إبلاغ شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد المنازل.

على الفور انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ وتم العثور على جثة رجل يقيم بمفرده في المنزل، وطبقاً للمعاينة المبدئية، فإن الرجل قد لقي مصرعه قبل 48 ساعة.



تبين أن الجثة لرجل يدعي بشير جورج بشير جورج حبيب، ويبلغ من العمر 61 عاماً، ويقيم في حى مبارك عمارة رقم 9 الدور التالت.

وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة الأسباب وراء الحادث ووجود شبهة جنائية من عدمه.

وقام فريق من النيابة العامة بمناظرة الجثة وموقع الحادث، وصدر القرار بإيداعها في مشرحة مستشفى الزهور المركزي لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي وصدور قرار الدفن.



وفي شأن آخر استقبل مستشفى الزهور المركزي بمحافظة بوريعيد،اليوم السبت جثه لشخص يدعى أحمد محمد نشات ويبلغ من العمر 14 عاماً، وذلك نتيجة تعرضه لصعق كهربائي.



تلقت شرطة النجدة بلاغاً بالواقعة، وعلى الفور هرعت سيارة الإسعاف إلى منطقة الأمل عمارة رقم 31 شقه رقم 2، وتم نقل الجثة الي المشرحة.

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

وتوجه فريق من النيابة العامة وتم معاينة موقع الحادث والجثة، وأمرت بوضعها تحت تصرفها، لحين استخراج تصريح الدفن.