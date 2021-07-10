مصطفى خاطر يستأنف تصوير «تماسيح النيل» وينتظر عرض «العارف»

استأنف الفنان مصطفى خاطر تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم “تماسيح النيل” خلال الأيام القليلة الماضية بعد توقف تصويره الفترة الماضية وتحديدًا قبل حلول شهر رمضان لانشغال معظم أبطاله بأعمال فنية أخرى.

وقال خاطر، لـ"الدستور"، إنه لم يتبق له سوى مشاهد قليلة للانتهاء من تصوير الفيلم بالكامل خلال الايام القليلة المقبلة وقبل حلول عيد الأضحى، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل خاصة وأنه يتضمن أحداث شيقة ومثيرة في إطار اجتماعي ومواقف كوميدية، مشيرًا إلى أنه متحمس لطرح فيلمه الجديد “العارف” المقرر عرضه يوم 12 من شهر يوليو الجاري.

ويجسّد مصطفى خاطر وحمدي الميرغني شابين يقومان بأعمال النصب فى إطار كوميدي، ويحاولان النصب على الشخصية التي يلعب دورها خالد الصاوي، الذى يجسد دور رجل ثرى ويتعرض للنصب أثناء رحلته البحرية، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي مشوق ما بين الأقصر وأسوان، ويجرى تصوير الفيلم على متن إحدى المراكب النيلية.

يشارك في فيلم "تماسيح النيل" كل من بيومي فؤاد، هنادي مهنا، كريم عفيفي، محمد ثروت، ويزو، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.

أما فيلم العارف من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

وتتناول قصته شخصية يونس (أحمد عز) وهو ما يطلق عليه العارف حيث إنه شخص ذكي للغاية ويعلم الكثير من خبايا الإنترنت ويعلم كيف يسرق الأموال منه بطريقة لا يراها رجال الشرطة، ليقوم بسرقة بنك خاص بأحد رجال الأعمال ليدخل معهم في صراع كبير طوال الأحداث.

ويسافر عز إلى عدد من الدول الأوروبية والتي تجعله يتعرض للكثير من الضرر من قبل رجال الشر الذين يحاولون الإيقاع به وقد تم تصوير هذه المشاهد في عدد كبير من دول العالم، منها إيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى مشاهد وسط البلد في مصر، التي صورها المخرج أحمد علاء الديب كأنها الجزائر.