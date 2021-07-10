السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المملكة المتحدة تسجل 32 ألفا و367 إصابة و34 وفاة بكورونا

كورونا في المملكة
كورونا في المملكة المتحدة

سجلت المملكة المتحدة 32 ألفا و367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.

كورونا حول العالم 

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ارتفاعاً، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 186 مليوناً و854 ألفاً و136 إصابة، السبت.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و35 ألفاً و448 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 170 مليونا و906 آلاف و778 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

ألمانيا تسجل 925 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و735420 بعد تسجيل 952 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91225 بعد تسجيل 35 وفاة.

42766 إصابة و1206 وفيات بالهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، السبت، تسجيل 42766 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد- 19 بعد تسجيل 1206 وفيات جديدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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