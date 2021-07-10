السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«عايز فلوس كتير».. عاطل يكشف سبب دخوله عالم المخدرات

حبس
حبس

«عايز يبقي معايا فلوس كتير».. جملة لخص بها عاطل اعترافاته أمام النيابة بمنشأة القناطر بالجيزة، حيث ذكر المتهم أنه لجأ لتجارة المخدرات لتكوين ثروة.

وأشار إلى أنه خزن المخدرات بمنزله استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها، حيث ضبط بحوزته على كمية من الحشيش.

وطلبت النيابة العامة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمنشأة القناطر بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته عدد من من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

وباشرت النياية العامة، بجنوب الجيزة التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الحشيش بمنشأة القناطر بالجيزة، واعترف المتهم بحوزته على عدد من قطع من الحشيش ومبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

المخدرات منشأة القناطر بالجيزة تجارة المخدرات مخدر الحشيش النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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