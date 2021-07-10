الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى تونس

جريدة الدستور

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسى الشقيق للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف المحن والأزمات.
ومن جانبه، أعرب الجانب التونسى عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التى تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسى، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة  للمساهمة فى تخفيف العبء عن الشعب التونسى.
يأتى ذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية التى تجمع مصر وتونس الشقيق وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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