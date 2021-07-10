السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بتصوير الفتيات داخل مول شهير بمصر الجديدة

حبس
حبس

أمرت نيابة النزهة، بحبس الشاب المتهم بتصوير الفتيات داخل مول تجاري شهير في منطقة مصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتحفظت النيابة على هاتف المتهم، وتبين وجود صور لـ 8 سيدات من الخلف وقامت النيابة بتفريغ محتويات الهاتف، وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يسير داخل مول في مصر الجديدة وخلال وجوده في ملاهي المول تمكن من تصوير سيدة من الخلف عدة لقطات بهاتفه المحمول فلاحظ زوج السيدة، لكنه تراجع عن الدخول في نقاش مع الشاب؛ لأنه لم يكن متأكدًا من قيام المتهم بتصوير زوجته، فتتبع زوج السيدة الشاب حتى تأكد من تصويره للسيدات خارج الملاهي بذات الطريقة التي حدثت مع زوجته.

نيابة النزهة تصوير الفتيات مول تجاري مصر الجديدة حبس الشاب

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