السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المناسترلي: صناعة الغزل والنسيج تسهم في خفض معدل البطالة في مصر

ابراهيم المناسترلي
ابراهيم المناسترلي

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إن تطوير صناعة الغزل والنسيج يدعم الاقتصاد القومي للدولة .

 وأضاف المناسترلي في تصريحات لـ"الدستور"، أن تنمية صناعة الغزل والنسيج يسهم في خفض معدل البطالة، مشيرا إلى أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة مما يسهم في تنمية دعم توفير فرص العمل .

 وأكد المناسترلي أن الفترة القادمة ستشهد حالة من التنمية الصناعية للغزل والنسيج على أعلى مستوى.

 

وكشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل قرار دمج 32 شركات في تسع شركات، موضحا أنه الهدف منها توحيد إدارة الشركات بسبب تكامل بعضها التي تتخصص على سبيل المثال في الغزل والنسيج.   

وأكد توفيق أنه تم توجيه 21 مليار جنيه لتطوير الـ32 شركة منها 300 مليون جنيه لتطوير العمالة المحلية، لافتا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تدريب 15 ألف عامل فني بقطاع الغزل والنسيج من إجمالي 50 ألف عامل في 32 شركة لكي يتم التأكد من كفاءتهم بسبب استخدام ماكينات جديدة لتشغيل الشركات.

وأشار إلى أن هدف الدولة تركيز جهود الشركات على تخصص معين ما بين إنتاج من جانب وتسويق وبيع من جانب آخر، مؤكدا أن الدولة تسعى لمضاعفة الإنتاج بنحو خمسة أضعاف.

وفيما يتعلق بالبراند المصري الجديد، قال إنه خلال الشهر المقبل سيتم الإعلان عن شعار جديد للمنتجات مقتبس من التاريخ المصري القديم، لافتا إلى أن يتم حاليا تسجيل العلامة الجديدة في مختلف دول العالم قبل الإعلان عن عينات جديدة في الربع الأخير من العام الجاري.

وأعلن افتتاح فروع جديدة لشركة النصر للاستيراد والتصدير في بعض الدول أبرزها في أمريكا وألمانيا وروسيا ودبي.

وعن تصفية بعض الشركات الخاسرة، قال وزير قطاع الأعمال، إن الهدف من القرار وقف نزيف الخسائر الهائل.

ولفت إلى أن تم إطلاق الكتالوج الإلكتروني للصادرات بهدف الترويج المنتجات المصرية عالميا.

وشدد الوزير، على العمال والعاملين بالشركات العامة، أصبحوا شركاء في القطاع من خلال توزيع الأرباح من الفائض بنسبة الـ12% بعد فترة كنا نلتمس المعونة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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