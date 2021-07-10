42 % من السكان فى ألمانيا تلقوا تطعيمًا كاملًا ضد كورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، أن أكثر من 42% من السكان في ألمانيا تلقوا حتى الآن تطعيما كاملا ضد كورونا.

وذكر المعهد أن أكثر من 4ر48 مليون شخص في ألمانيا "2ر58% من السكان" تلقوا جرعة أولى على الأقل من لقاح مضاد لكورونا حتى الآن، بينما تلقى نحو 35 مليون منهم "1ر42% من السكان" تطعيما كاملا من جرعتين.

وبحسب البيانات، تم إعطاء نحو 700 ألف جرعة من لقاح مضاد لكورونا أمس الجمعة.

وكتب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن أحدث الأرقام على "تويتر": "هذا جيد لكن في السباق مع متغير دلتا، لا يعتبر ذلك كافيا. متوفر الآن لقاح لكل فرد. الرجاء استخدامه!".

واعتبارا من 7 يونيو الماضي يمكن لأي شخص في ألمانيا يرغب في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أن يطلب موعدا للحصول على اللقاح، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات، التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن هم في الستين أو فوق الستين وبعض المجموعات ذات الأولوية، يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر من الناحية النظرية، تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا.

ومع ذلك، لن تكون هناك جرعات كافية للجميع في الوقت الحالي، وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء الأولوية في بادئ الأمر لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين في دور المسنين والرعاية والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.

والجدير بالذكر، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.