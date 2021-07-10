روشتة نفسية للطلاب قبل أداء امتحانات الثانوية العامة

بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة التي بدأت، السبت، يقع العديد من الطلاب في حيرة من أمرهم بشأن التردد في الامتحان.

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية رأي جمال فرويز استشاري التحليل النفسي في الطالب المتردد ونصائحه له لكي لا يؤثر هذا الأمر علي إجابات الطلاب.



يقول فرويز إن “الشخصية المترددة" بشكل عام تتميز بصفتي السلبية والتشائم التي تؤثر علي حياة صاحبها مدي الحياة وفي جميع جوانب حياته الدراسية والمهنية والاجتماعية والشخصية وقبيل الامتحانات يكون الطالب قد بذل مجهودًا كبيرًا، لكنه كثير الاستماع إلي الشائعات حتي أنه يسمح للطلبة الذين في أقل من مستواه الدراسي بالتأثير عليه سلبا وإصابته بالخوف.

أضاف فرويز أنه حتي لا يقع الطالب في دائرة هذه السلبية عليه ألا يتردد كثيرًا في هذا الموضوع وعليه أن يكتب اول إجابة تقع في ذهنه فغالبا ما تكون هى الإجابة الصحيحة.

واشتكي طلاب الثانوية العامة اليوم من صعوبة امتحانات اللغة العربية، وأدى قرابة 393 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة الشعبة العلمية أداء امتحان مادة اللغة العربية حيث بدأ الامتحان 10 صباحًا ويستمر حتى 1 ظهرا، ويجيب الطلاب عن أسئلة الامتحان فى البابل شيت فقط، كنا يتسلم الطالب كراسة أسئلة وورقة بابل شيت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة الامتحان جميعها اختيار من متعدد، كما أن مادة اللغة العربية مخصص لها 60 درجة، موضحة أن إجابة للطالب فى البابل شيت ستكون اختيار الإجابة الصحيحة الدالة على السؤال، كما طالبت الوزارة من الطلاب بضرورة قراءة التعليمات بشكل جيد قبل الإجابة، موضحة أنه الطالب يستطيع تظليل الدائرة فى ورقة البابل شيت بالقلم الرصاص ثم يقوم بتأكيد التظليل بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود بعد الاستقرار على الإجابة النهائية لجزئيات الامتحان المختلفة.