السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان يسجل 327 إصابة بكورونا وحالتى وفاة

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 292 مقيما و35 وافدا، وذلك في تراجع لأعداد الإصابات بعد 3 أيام من الارتفاع المتواصل.
وأضافت الوزارة في تقريرها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 547497 حالة.
وأوضح التقرير تسجيل حالة إصابة واحدة في القطاع الصحي من بين إجمالي عدد الحالات المعلن عنها اليوم.
ووفقا للتقرير، سجلت الوزارة حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة من ظهور الفيروس في لبنان إلى 7873 حالة.
كما حصل 18489 مواطنا أمس على الجرعة الأولى للقاح كورونا ليرتفع إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى مليون و83 ألف و78 حالة، فيما حصل على الجرعة الثانية 17694 مواطنا أمس، ليرتفع إجمالي الحاصلين على الجرعة الثانية 587046 شخصا.

كورونا حول العالم 

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفاعاً، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشف أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 186 مليوناً و854 ألفاً و136 إصابة، السبت.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و35 ألفاً و448 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 170 مليونا و906 آلاف و778 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

ألمانيا تسجل 925 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و735420 بعد تسجيل 952 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91225 بعد تسجيل 35 وفاة.

42766 إصابة و1206 وفيات بالهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، السبت، تسجيل 42766 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 بعد تسجيل 1206 وفيات جديدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

حكم نهائى ينتصر للمرأة ويسمح لها بإجازة رعاية طفلها حتى 6 سنوات

وزير التعليم: بدء تصحيح اللغة العربية للثانوية العامة بعد 3 أيام

بموافقة الرئيس السيسى.. «الضوينى» و«الفقى» ينضمان لهيئة كبار العلماء بالأزهر

تفاصيل طقس الأحد.. هذه أسباب الموجة الحارة

«السكة الحديد» تفتح باب حجز تذاكر رابع أيام عيد الأضحى

طارق شوقى: امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل أروع من أى عام مضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

وتنساب يا نيل حرا طليقا

امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة أممية تطالب إسرائيل برفع الإغلاقات المفروضة على قطاع غزة

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات