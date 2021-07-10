لبنان يسجل 327 إصابة بكورونا وحالتى وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 292 مقيما و35 وافدا، وذلك في تراجع لأعداد الإصابات بعد 3 أيام من الارتفاع المتواصل.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 547497 حالة.

وأوضح التقرير تسجيل حالة إصابة واحدة في القطاع الصحي من بين إجمالي عدد الحالات المعلن عنها اليوم.

ووفقا للتقرير، سجلت الوزارة حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة من ظهور الفيروس في لبنان إلى 7873 حالة.

كما حصل 18489 مواطنا أمس على الجرعة الأولى للقاح كورونا ليرتفع إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى مليون و83 ألف و78 حالة، فيما حصل على الجرعة الثانية 17694 مواطنا أمس، ليرتفع إجمالي الحاصلين على الجرعة الثانية 587046 شخصا.

كورونا حول العالم

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفاعاً، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشف أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 186 مليوناً و854 ألفاً و136 إصابة، السبت.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و35 ألفاً و448 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 170 مليونا و906 آلاف و778 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

ألمانيا تسجل 925 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و735420 بعد تسجيل 952 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91225 بعد تسجيل 35 وفاة.

42766 إصابة و1206 وفيات بالهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، السبت، تسجيل 42766 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 بعد تسجيل 1206 وفيات جديدة.