الزهراء لايق: تشرفت بتلاوة القرآن أمام الرئيس السيسى.. وأتمنى أداء فريضة الحج

قالت الزهراء لايق حلمي قنديل، ابنة محافظة كفرالشيخ صاحبة لقب الصوت الماسي في تلاوة القرآن الكريم، إنها فخورة بالدراسة في مؤسسة الأزهر الشريف إذ ساهمت المؤسسة العلمية العريقة بشكل إيجابي في نشأتها ولها فضل كبير فيما وصلت إليه حاليا وآخره قراءتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الإسلامي الخاص بالمرأة كأول فتاة تقوم بذلك.

وأضافت الزهراء، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد كرمها هو ونائبه عمرو البشبيشي، وأبدى دعمه الكامل لها وقام بتشجيعها والثناء عليها مشددا على ضرورة الاهتمام بموهبتها وتنميتها والحفاظ عليها، مؤكدة أن أمنيتها حاليا أن تذهب لأداء فريضة الحج مع والدتها.

وتابعت الزهراء: تشرفت بتلاوة آيات الذكر الحكيم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي فبذلك تكون أمنيتي قد تحققت وأشكر الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، على إتاحة الفرصة لي للقيام بذلك وتحقيق حلمي.

وقد تصدرت الطالبة الزهراء لايق، ابنة محافظة كفرالشيخ، مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قراءتها للقرآن الكريم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الإسلامي الخاص بالمرأة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومة عن الطالبة الزهراء لايق، ابنة محافظة كفرالشيخ، في السطور التالية:

اسمها بالكامل الزهراء لايق حلمي قنديل، ولدت عام 2004 بقرية الشباسية التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ.

تبلغ من العمر 17 عاما، توفي والدها بمرض السرطان عام 2007، وهي في عمر الثلاث سنوات، وتولت والدتها تربيتها هي وشقيقها الذي يصغرها بـ3 سنوات.

التحقت الزهراء بالدراسة في الأزهر الشريف، إذ التحقت بمعاهد القرية وبدأت في حفظ القرآن منذ صغرها على يد شيوخ قريتها.

واستطاعت حفظ القرآن الكريم كاملا، وكذلك الأحاديث النبوية، وبدأت تتقن التلاوات بعد اكتشاف موهبة صوتها في التلاوة.

وبدأت بعد ذلك في التقدم للمسابقات المحلية والعالمية في التلاوة لتفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في أجمل الأصوات في قراءة القرآن الكريم وتتأهل للتصفية النهائية في قطر.

واستمرت في حصد المراكز الأولى في كافة المسابقات الخاصة بجمال الأصوات حتى حصلت على لقب "الصوت الماسي" في المسابقة التي أقيمت في مصر برئاسة الدكتور أحمد المعصراوي.

وفازت بالمركز الأول على مستوى العالم في حفظ القرآن الكريم لتهدي ذلك الفوز لوالدتها التي تعبت من أجل تربيتها هي وشقيقها.

وتؤدي الزهراء في الوقت الحالي امتحاناتها بالثانوية الأزهرية مقيدة بالصف الثالث الثانوي القسم العلمي، إذ طالبت جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي بالدعاء لها بالتوفيق في امتحاناتها.

وأكدت أنها تريد أن تكون طبيبة لعلاج الأورام السرطانية التي عانى منها والدها حتى توفي لكي تستطيع أن تعالج كافة المرضى وتضع حد لمعاناتهم.

وأصبحت الزهراء لايق قدوة لفتيات محافظة كفر الشيخ في التحدي والإصرار الكبير على تحقيق الأهداف رغم صغر السن.