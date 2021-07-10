السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النائب العام يشكل لجنة للقاء قاضيات تمهيدًا لندبهن للعمل بالنيابة

النائب العام
النائب العام

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، إعمالًا لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتشكيل لجنة من كل من المستشار النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي، والمستشار رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني، والمستشار رئيس الاستئناف وكيل التفتيش القضائي، والمستشار رئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام، والمستشار رئيس الاستئناف الأمين العام للأمانة العامة، والمستشار رئيس الاستئناف الأمين العام المساعد للأمانة العامة؛ وذلك لعقد لقاءات بقاضيات لنظر ندبهن للعمل بالنيابة العامة.

إذ بدأت اللجنة أعمالها اليومَ السبت، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، حيث التقت ببعض القاضيات ونظرت ملفاتهن، وستستمر اللجنة في الانعقاد حتى الانتهاء من أعمالها، ومن ثَمّ يتم العرض على «النائب العام» لاتخاذ قرار ندب بعضهن للعمل «بالنيابة العامة» بعد العرض على «مجلس القضاء الأعلى» في أول شهر أكتوبر القادم.

المستشار حماده الصاوي النائب العام المجلس الأعلى للهيئات القضائية مدير التفتيش القضائي النيابة العامة مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة

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