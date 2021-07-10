كريم عادل: الحكومة تستهدف تحقيق طفرة في صناعة السيارات الكهربائية

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن طرح السيارات الكهربائية للنصر للسيارات خلال الربع الثالث من عام 2022 سيعمل على إحداث نقلة وطفرة في تنمية الصناعة.

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السيارة الكهربائية ستمثل طفرة صناعية على أعلى مستوى في صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنمية استثماراتها عبر خطة لتنمية الاستثمارات في الشركات.

وأكد عادل أن التنمية الصناعية حاليًا تشهد حالة من النمو على أعلى مستوى بفضل جهود القيادة السياسية لدعم الصناعة المحلية في مصر وفي إطار منافسة الأسواق العالمية في إطار العمل على زيادة الصادرات المصرية.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن السيارة الكهربائية لا تستخدم الشحن السريع وسيتم توفير كل أساسيات البنية التحتية من مراكز صيانة في كل أنحاء الجمهورية للسيارة خلال العام والنصف القادم، معقبًا أنه سيتم طرحها فى الأسواق خلال الجزء الثالث من عام 2022 بصدور أول 100 سيارة .

وتابع هشام توفيق أنه سيتم فتح باب الحجز فى يناير 2022 وطرح الفئات والألوان، لافتًا إلى أن وزير الكهرباء قام بحجز أول دفعة من السيارة.

وأضاف أنه تم توقيع عقد مشروع لتطوير بطارية السيارة الكهربائية مع الشركة الصينية واختبارها فى مراكز بحثية أوروبية، وبعد ذلك سيتم تصنيعها في مصر بالاتفاق مع الشباب المصري، لافتًا إلى أنه منذ 60 عامًا ونحن نحلم بتصنيع سيارة فى مصر وأخيرًا تحقق الحلم.