مبادرة لـ8 فتيات للتوعية بـ«شلل النوم»: ليست من الجن

خطّطت مجموعة من الفتيات لمساعدة الكثير من الناس الذين يعانون من ظاهرة "شلل النوم"التى ربما لا يعرف الكثيرون عنها سوى أنها "تحدث أثناء النوم بسبب مس جنى، وهو غير صحيح علميًا، لهذا جاءت مبادرة "سليب تايت" لرفع مستوى الوعي حول هذه الحالة التى يعاني منها ما يقرب من نصف سكان العالم، ما يمكن أن تؤدي إلى مشاكل فى الصحة العقلية تصل حتى الموت أحيانًا بسبب نقص الوعي شلل النوم.

عن بداية الفكرة، تقول دانا منسقة الحملة لـ«الدستور»: "بدأنا للتخطيط لمشروع تخرجنا في كلية الألسن والإعلام بجامعة مصر الدولية، ولم نبحث حولنا كثيرًا فوجدنا الفكرة من داخل المجموعة، فمن خلال الحكي سويًا اكتشفنا أنه هناك 3 زميلات لنا بالمجموعة يعانين من حالة "شلل النوم" فشغلت هذه الظاهرة تفكيرنا، وقلنا: "إذا كنا 3 أشخاص من الجروب يحدث لهن هذه الحالة، فما عدد الناس التى تعانى من هذه الظاهرة حولنا..بالطبع عدد كبير ولا يوجد حملة تسلط الضوء على هذه المشكلة".

وتسرد دانا رحلة المجموعة فى البحث عن هذه الظاهرة وعدد من يعانون منها: "بدأنا فى البحث عن عدد الأشخاص الذين تؤثر عليهم هذه المشكلة التى تحدث أثناء النوم، من خلال عمل "سيرفاي" أي دراسة استقصائية على الإنترنت، لأكثر من 150 من اللمستخدمين محل الدراسة وجاءت النتائج كالتالي: أنه 66.6% تحدث لهم "هلوسة" و"تهيئات" فى شلل النوم، وحوالي 13 % لايعرفون أى معلومات عن "شلل النوم"، ووجدت المجموعة أن الأكثر الأشخاص المعروضون لهذه الظاهرة هم من يعملون تحت ضغط، وأكثر الفئات المعرضة لها هم الشباب من عمر 20 إلى 30 سنة.

لم تشعر منسقة بالمبادرة بكونها "الوحيدة التى يحدث لها ظاهرة شلل النوم"، حيث تروي للدستور، أن هذه الظاهرة تمثل مشكلة كبيرة لها أثناء النوم، ومن خلال البحث العلمي، بدأت دنيا معرفة أسباب الظاهرة وكيفية علاجها بل وتوعية الناس أيضًا بها ومساعدة عائلتها التى تتأثر أيضًا بهذه المشكلة.

وسلطت الحملة الضوء على ظاهرة "شلل النوم" من خلال السوشيل ميديا عبر التطبيقات (فيسبوك) وانستجرام وتيك توك، الذى وصل نسب مشاهدته إلى 33 الف شخص: "الجاثوم" بييجي لناس كتير جداً مبيكونش عارفين ده ايه وليه بيحصل؟ شلل النوم ظاهرة بتحصل أثناء النوم أو الاستيقاظ و له مفهوم خاطئ عن أسبابه بأن الشخص "مسه جن" وهذا غير صحيح علميًا، فإن شلل النوم عبارة عن حالة عدم القدرة على تحريك جسمك بشكل سلس وسهل خلال مراحل النوم المختلفة، لهذا حملتنا بتساعد الناس الذين يعانون من هذه الظاهرة، كيفية القدرة على التغلب على هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها الحقيقية.

وترى نادين مصطفى، منسقة بالمبادرة،أن مشاركتها جعلتها تستفيد للغاية من المعرفة الحقيقة لظاهرة "شلل النوم" كما تقول: "عرفت أد ايه موضوع الحملة (شلل النوم) ناس كتير كانت محتاجة أنها تعرف عنه واتبسط جداً اننا قدرنا نساعدهم".

وتساعد الحملة بتقديم الدعم والمساعدة لمَن يعانون من مشكلة "شلل النوم"، بممارسة اليوجا وتمارين التأمل التى تساعد على الاسترخاء قبل النوم، وتقديم العن لبعض الحالات الخطرة، من خلال رفع الوعي بأهمية طلب العلاج من الخبراء في الحالات شديدة الخطورة.

كما تحلم يمنى طارق، باستكمال الدور التوعوي التى تقدمه مع مجموعة من الفتيات، للتوعية بظاهرة شلل النوم: حملة sleep tight عرفتني قد ايه ممكن نساعد الناس في حاجة مش معروفة أنها بتأثر في حياة الواحد بشكل سلبي، ويسعدني ان حملة sleep tight هي بداية الطريق.