السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

روسيا.. استمرار موجة الحر في موسكو والسلطات تحذر المواطنين

استمرار موجة الحر
استمرار موجة الحر في موسكو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، تمديد مستوى الإنذار "البرتقالي"، بسبب موجة الحر غير المسبوقة في المدينة، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

 

وأوضح بيان للهيئة نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية، أن المستوى "البرتقالي" الذي تم إعلانه بسبب ارتفاع درجة الجو إلى ما يفوق معدلاتها بـ 7 درجات أو أكثر، يدل على خطر وقوع كوارث طبيعية وأضرار مادية.

 

ووفق الوكالة فإن التنبؤات تشير إلى أن درجة الحرارة اليومية قد ترتفع من 33 درجة يومي الأحد والاثنين المقبلين حتى 36 درجة الجمعة المقبل.

 

وتشهد موسكو موجة الحر الثانية منذ بداية الصيف، مع تحطيم 4 أرقام قياسية يومية لدرجات الحرارة، تم تسجيلها في السنوات 1917 و1948 (مرتين) وفي 2013.

 

وأصبح الشهر الماضي أكثر أشهر يونيو حرارة خلال الـ 142 عاما من تاريخ الأرصاد الجوية في المدينة.

 

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية في موسكو أن درجة الحرارة حطمت الرقم القياسي المطلق لها لشهر يونيو في العاصمة، حيث سجلت 34.8 درجة مئوية.

 

تجدر الإشارة، إلى أن مراقبة الطقس في موسكو تجرى منذ 142 عاما، إذ أشار مكتب الأرصاد الجوية، إلى أنه "لم تشهد سجلات الأرصاد مثل حرارة يونيو المسجلة في هذه الأيام طيلة السنين المذكورة".

 

وصرح المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية رومان فيلفاند، بإنه "بعد موجة الحر في وسط روسيا ستحل موجة برد".

 

وأفاد يفغيني تيشكوفيتس، الخبير الروسي البارز في مركز فوبوس للطقس بأن درجة الحرارة القياسية المسجلة قبل 104 أعوام قد تعيد نفسها أو يتم تجاوزها في موسكو في 22 يونيو، موضحا  أن درجة حرارة الجو في هذا اليوم من المتوقع أن ترتفع إلى ما بين 31 إلى 33 درجة مئوية.

 

وكان تيشكوفيتس قد ذكر في وقت سابق أن العاصمة موسكو ستشهد درجات حرارة غير طبيعية في الأيام المقبلة، وستكون درجة الحرارة فوق المعدل الطبيعي بمقدار 10 درجات.

موسكو موجة حر الإنذار البرتقالي هيئة الارصاد ارتفاع درجة الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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