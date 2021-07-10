الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر مع جامعة جنوا الإيطالية (صور)

الاحتفال بتخريج طلاب
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر

احتفلت كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر  للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة من برنامج الزمالة المشترك مع كلية طب الأسنان جامعة جنوا الإيطالية، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يولى اهتماماً خاصاً ببرامج التعاون الدولى التى تتم بالتعاون والتنسيق بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكبرى جامعات العالم، من خلال إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة التى ترأسها الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس أمناء الجامعة.

وتضمن الحفل أيضاً قيام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتكريم الملحق الثقافي الإيطالي والدكتور مجدي بيومي وكيل نقابة الأسنان، والدكتور خالد أبو الفضل، رئيس قطاع طب الفم والأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة أماني خليفة، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة.

وحضر الحفل الدكتور ستيفان بيشنتي، عميد كلية طب الأسنان جامعة جنوا الإيطالية والدكتور مختار الظواهري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة المنوفي، عميدة كلية الطب وجراحة الفم والأسنان.  

وشهد الحفل تقديم "مارش" لخريجي الدفعة السابعة من برنامج الزمالة المشترك في تطبيقات الليزر والدفعة الأولى والثانية لزمالة زراعة الأسنان، والدفعة الثانية من زمالة تجميل الوجه واللثة، كما بدء بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.

وقالت الدكتورة هالة المنوفي، عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن احتفال الجامعة بتخريج عدد 102 طبيب مؤهل بجدارة لسوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، يدعو للفخر والاعتزاز والتأكيد على أن الكلية الطب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة من أفضل كليات طب الأسنان على مستوى مصر، موضحة أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بعرس تعودت عليه، حيث يتم تخريج المشاركين في برنامج الزمالة الإيطالية كل عام، والذي يضم نخبة مختارة من خريجي كليات طب الفم والأسنان داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، فهو عُرس سنوي  تمت المشاركة فيه مع أعرق الجامعات الأوروبية، وهي جامعة جنوا الإيطالية لنجني ثمار مسيرة النجاح المتواصلة منذ عام 2014 وحتى يومنا هذا.

وأشارت عميد كلية  طب وجراحة الفم والأسنان، إلى أن العمل جنباً الى جنب يتم بمنتهى الإخلاص والجدية نحو هدف واحد، وهو ناتج عن رغبة مشتركة ليست فقط للنجاح والاستمرارية بل للريادة والتميز في مجال التدريب المهني المتقدم لخريجينا من أطباء الأسنان، لنغزو بكل ثقة وبخطوات ثابتة سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، حيث تسعى كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لإدخال برامج للدراسات العليا في مختلف التخصصات، وهي التي تم البدء فيها هذا العام بتخصص طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة، ليحصل خريجونا بهذا على شهادة الماجستير الأكاديمي إلى جانب شهادة الدبلومة المهنية.

الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر

الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر
الاحتفال بتخريج طلاب الزمالة بكلية طب الأسنان جامعة مصر

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