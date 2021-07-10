السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد ثروت يحصد جائزة الإبداع بمهرجان همسة للآداب والفنون

محمد ثروت
محمد ثروت

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم المطرب محمد ثروت وجائزة الإبداع عن مجمل أعماله ضمن تكريمات المهرجان في دورته التاسعة، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وقال فتحي الحصري، رئيس المهرجان، إن التكريم جاء تقديرًا لكل ما قدمه المطرب محمد ثروت خلال مشواره الفنى الحافل. 

كانت آخر أعمال محمد ثروت أغنية يا مستعجل فراقى بعد فترة غياب كبيرة عن الجمهور والتى حققت نجاحًا كبيرًا وهى من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، ومن إخراج نجله أحمد ثروت، حيث يعتبر ثروت أن هذه التوليفة كانت سببًا فى نجاح الأغنية.

محمد رحيم صلاح السعدني محمد ثروت الدراما المصرية المطرب محمد ثروت جائزة الإبداع سبتمبر المقبل يا مستعجل فراقي

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وائل لطفي

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