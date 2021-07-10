السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل جذبته «ماكينة دراس» بقرية النزل بمحافظة الدقهلية

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد أن جذبت ماكينة دراس البرسيم يده وارتطمت رأسه بسير تشغيل الماكينة وتسبب ذلك في إصابته بجروح فى الرأس والوجه وتوفي خلال عمله بالأرض الزراعية خاصته.


تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من صلاح سعد لطفي الحبشي،45 سنة، مدرس ومقيم قرية النزل بوفاة شقيقه نتيجة إصابته من ماكينة دراس البرسيم خلال جمع المحصول.

 

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام محمود سعد لطفي الحبشي،40 سنة، عامل ومقيم بذات القرية بالعمل على ماكينة دراس جمع محصول البرسيم بأرضهم الزراعية جذبت الماكينة يد شقيقه وارتطمت رأسه بسير تشغيل الماكينة وحدثت إصابتة بجروح بالرأس والوجه وتوفي على إثر ذلك.


ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
 

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي، أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف حاد من جرح قطعي بالرأس والوجه ولاتوجد شبهة جنائية.


حرر عن ذلك المحضر رقم 2787 لسنة 2021 إداري مركز شرطة منية النصر، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن جثمان المتوفي.

 

أخبار الدقهلية مصرع ماكينة دراس القمح قرية النزل منية النصر

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وائل لطفي

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