السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة يزور الأكاديمية البحرية ويشيد بتطورها

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم، الوزير محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة والوفد المرافق له بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية بأبى قير.
تأتى الزيارة لبحث سبل التعاون المشتركة بين الجانبين، وأعرب الوزير عن سعادته بما رآه في الأكاديمية من إمكانيات وقال إنها نجحت في الحفاظ على أعلى معايير التعليم والتدريب.
وأشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار على جهود الوزير التي ساهمت في تحسين أوضاع العمالة وحرصه الشديد على تقدير كل الشباب المصري وتلبية طموحاته، مؤكدا أن الوزارة استطاعت من خلال الأعمال التي قامت بها أن تساعد فيخفض معدلات البطالة.

واصطحب الدكتور إسماعيل الوزير والوفد المرافق له فى  بجولة تفقدية داخل الأكاديمية ومنشآتها ومبنى القبة السماوية وقد شاهدوا فيلمًا تسجيليا عن الأكاديمية العربية وفروعها بالوطن العربى ومنشأتها التعليمية المتطورة وفيلماً أخر عن ما تقدمه القبة السماوية لطلاب العلومالبحرية والهندسية.

 

وزير القوى العاملة الأكاديمة البحرية التقل يزور اليوم

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وائل لطفي

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