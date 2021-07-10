السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

فنان كوميدي يدخل على خط الأزمة بين مطربي المهرجانات وهاني شاكر

الفنان فيصل خورشيد
الفنان فيصل خورشيد

دخل الفنان الكوميدي فيصل خورشيد طرفًا في الصراع الدائر، حاليًا، بين نقابة المهن الموسيقية ومطربي المهرجانات الشعبية، واستوحي من الأحداث الجارية بين الطرفين فكرة مونولوج غنائي تحت عنوان "حمو شيكا" انتهي من تسجيله منذ أيام في ستوديو مدحت صالح.
 

وقال فيصل، في بيان السبت، إن "فكرة المونولوج بالكامل مستوحاه مما يحدث علي الساحة الغنائية حاليا وأقدم فيه وجهة النظر المحايدة تماما التي لا تنحاز لطرف علي حساب آخر، وعلى الرغم الجوانب السيئة التي يراها البعض في الأزمة بين النقابة ومطربي المهرجانات إلا إنني رأيت فيها جانبا إيجابيا ترجمته في مونولوج ساخر نعيد من خلاله إحياء فن المونولوج مرة أخري بعد توقفنا أنا وزملائي عن تقديمه لسنوات.


أوضح خورشيد أن المونولوج يقدم صورة توثيقية للأزمة بصورة كوميدية منذ بدايتها ويضع حلولا لها ، لافتا إلى أن كلمات المونولوج ورد فيها ذكر أسماء.

ومن النجوم في مجال الموسيقي والغناء والإعلام مثل الموسيقار الكبير حلمي بكر وأمير الغناء العربي هاني شاكر والإعلامي عمرو أديب بخلاف أسماء بعض نجوم المهرجانات.

ومن المقرر أن يتم اطلاقه خلال أيام علي قناة فيصل خورشيد الرسمية علي موقع الفيديوهات اليوتيوب وحساباته الشخصية علي مواقع التواصل.

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