السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لجان تفتيش على فنادق جنوب سيناء والبحر الأحمر للتأكد من تطبيق نظام «hc»

السياحة تنتظر قدوم
السياحة تنتظر قدوم السائحين الروس

أكد أصحاب المنشآت الفندقية بشرم الشيخ والغردقة استعدادهم لاستقبال السائحين الروس.

وقال علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت الفندقية، أن هناك لجان تفتيش من وزارة السياحة والآثار تقوم حالياً بالتفتيش على الفنادق بجنوب سيناء والبحر الأحمر للتأكد من تطبيق الفنادق للمواصفات الجديدة للمعايير الفندقية المعروفة بنظام "hc"، لافتا إلى أن تطبيق هذه المواصفات ضرورة للارتقاء بمستوى الخدمات ورفع أسعار الغرف السياحية بالشكل الذي يليق بسمعة المقصد المصري.

سياحة مصر روسيا فنادق شرم الشيخ الغردقة

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