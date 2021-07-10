السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زعمت أنها طبيبة «تغذية علاجية»

«صحة المنيا» تغلق شقة تصرف مالكتها تركيبات عشبية مجهولة غير معترف بها دوائيا

غلق شقة
غلق شقة

قررت مديرية الصحة في المنيا، إغلاق وتشميع شقة حولتها سيدة حاصلة علي دبلوم فني لعيادة تمارس داخلها نشاط معروف بالتغذية العلاجية، حيث تصرف تركيبات أدوية وأعشاب مجهولة المصدر، وغير معترف بها دوائيا، وتبين أن صاحبة الشقة تدعي أنها طبيبة على غير الحقيقة. 

وكانت حملة رقابية من الصحة، داهمت شقة بمدينة بني مزار في شمال المحافظة، وتحفظت على كميات كبيرة من الأعشاب الطبية والأدوية والتركيبات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبعض الأجهزة المستخدمة في ممارسة الأنشطة الطبية داخل الشقة التي تقع في وسط مدينة بني مزار، تحت مسمى نشاط "تغذية علاجية".

وتبين أن الشقة تديرها سيدة حاصلة على دبلوم فني، ومنتحلة صفة طبيب تغذية، فضلا عن قيامها بسحب عينات من المرضى على أنها معمل تحاليل طبية مقابل تحصيل مبالغ مالية. 

وكشفت أعمال الفحص أن صاحبة النشاط تروج لأدوية وأعشاب طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات تدل علي المنشأ، وتقرر تشميع الشقة وتحرير محضر بالواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية، للعرض علي النيابة العامة المختصة. 

وقال مسؤول بالإدارة الصحية ببني مزار، إن تلك الحملات تأتي في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، موضحا أن هناك الكثير من الحملات سيتم تنظيمها خلال الأيام المقبلة لضبط وتشميع المنشآت الطبية المخالفة والغير مرخصة.

وكانت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالمنيا نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 985 منشاة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير413 مخالفة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة والغش وعدم وجود شهادات صحية وتم ضبط عدد من منشأت غذائية تعمل بدون ترخيص، بالإضافة لضبط منشآت بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقها

صحة المنيا إغلاق وتشمييع شقة سيدة حاصلة علي دبلوم تم تحويلها لنشاط يتعلق بالتغذية العلاجية مركز بني مزار حاصلة علي دبلوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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