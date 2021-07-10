السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تطرح لحوم وسلع غذائية في منافذها بأسعار مخفضة

لحوم
لحوم

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع المعاناة عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق والتعاون بين الإدارة العامة للزراعات المحمية وتكاملها مع جميع الجهات المنتجة بمركز البحوث الزراعية ومنظومة المنافذ التسويقية الثابتة والمتحركة من أجل توفير اللحوم والسلع الغذائية خلال عيد الأضحى. 

وقال المهندس أحمد فتحي مدير التسويق والمنافذ التابعة للإدارة العامة للزراعة المحمية بوزارة الزراعة، إنه تم توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك ومساهمة من الوزارة فى تقديم هذه الخدمة المتميزة التي تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية. 

الزراعة تطرح اللحوم والسلع الغذائية منافذها بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى

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