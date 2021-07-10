«أنوثة قاتلة» كتاب يناقش قضايا المرأة فى المسرح السعودى والعالمى بمعرض القاهرة

تشارك الكاتبة السعودية الدكتورة لطيفة عايض البقمي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بأحدث إصداراتها البحثية التي حملت عنوان «أنوثة قاتلة» وهو محاولة للقراءة في خطابات المرجعيات الثقافية المقارنة لتمثلات جرائم المرأة القاتلة في المسرح السعودي والمسرح العالمي.

وأعربت "البقمي" عن سعادتها لمشاركتها في النسخة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي يقام تحت عنوان "في القراءة حياة"، مؤكده أنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها بأعمال إبداعية أو بحثية في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد أول وأكبر معرض دولي للكتاب أقيم في المنطقة قبل 52 عامًا والثاني عالميًا على يد وزير الثقافة المصري ثروت عكاشة.

وأضافت البلقمي أن كتابها الصادر عن دار رؤية المصرية، يناقش القضايا الشائكة تجاه المرأة في المجتمع السعودي من خلال الانفتاح على القضايا الراهنة بين المسرح السعودي والمسرح العالمي (العبري واليوناني) بمناقشة جرائم الأنثى ومحاولات قلب منظومة القيم في المجتمعات المتعددة بالقضايا المسكوت عنها، وتحول المرأة إلى دور الجلاد والقاتل بعد أن كانت تمارس دور الضحية.

وتابعت، أن كتابها "أنوثة قاتلة" يناقش المرجعيات الثقافية المقارنة لحكاية المرأة القاتلة في المسرح العبري واليوناني والعربي، ولفتت إلى أن أهمية الدراسة تكمن في الكشف عن الأنساق الثقافية الظاهرة والمضمرة في مدونة جمالية بممارسة إجرائية وتطبيقية، حيث تتبعت تأثر مسرحية العازفة للكاتبة د. ملحة عبدالله، بالنصوص اليونانية والعبرية، إضافة إلى دراسة نص مخطوط يدرس لأول مرة يعود للقرن السادس عشر الميلادي ثم ما حدث لهذه النصوص من إغراق وانكسار وتمزق وتجزئة وإعادة صياغة وتحويل في نص العازف.

يذكر أن معرض الكتاب يشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

وتضم المنصة أيضًا المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض هذا العام يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحًا، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.

كما يشارك في المعرض من ذوي القدرات الخاصة 5 أفراد، و11 ناشرًا لمبادرة وزارة "ثقافتك كتابك"، كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم، ويشمل المعرض فعاليات مهمة وبارزة في البرنامج الثقافي في سبعة مسارات