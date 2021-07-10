السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل متفوقى مدرسة الكرمة بالمقر البابوى

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، في المقر البابوي بالأنبا رويس بالقاهرة، بعض الطلاب المتفوقين والموهوبين من مدرسة الكرمة التي تتبع ايبارشية المعادى.

وبدأ اللقاء بكلمة لنيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، قدم فيها الشكر لقداسة البابا لاهتمامه بالتعليم وإنشاء المدارس الجديدة، وقدم فكرة عن إنشاء مدرسة الكرمة وتطورها منذ عام ٢٠٠٤، ثم قام بعض الطلاب بإلقاء كلمة ترحيب لقداسته باللغة العربية والإنجليزية.

ثم رحب قداسة البابا من خلال كلمته بنيافة الأنبا دانيال وهيئة التدريس والطلبة الموجودين وجاءت كلمته أن كل إنسان يحتوى على 3H:
١- Head وتعني نقاوة المعرفة
٢- Heart وتعني الشعور بالآخرين 
٣- Hand وتعني أهمية التنوع
وشرح قداسته أهمية التناغم بين هذه العناصر وأهمية كل واحد منهم، وشارك قداسة البابا الطلبة في أحلام مستقبلهم وما يتطلع إليه كل واحد منهم.

وذكر مدير المدرسة خلال اللقاء كيفية اختيار الطلاب الموجودين وجوانب تفوق كل منهم والجوائز والميداليات التي حصلوا عليها وتفوقهم على مستوى الإدارات التعليمية، كما عرض أحد الطلاب في المرحلة الإعدادية اختراعًا صممه عبارة عن إنسان آلي يستخدم للتعقيم ويتم التحكم به عن طريق التليفون المحمول والصوت.

وفي نهاية اللقاء قدم قداسة البابا هدايا تذكارية لكل من الطلاب وهيئة التدريس وتم التقاط صور تذكارية لهم مع قداسته.

في سياق متصل، تستعد الكنيسة القبطية الارذثوكسية للاحتفال بعيد الرسل يوم الاثنين المقبل؛ من خلال تنظيم صلوات القداسات الالهية بكنائس الايبارشيات  بمختلف المحافظات  وبدول المهجر؛ ولكن بالحجز المسبق وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس المستجد مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي بين المصلين.

ومن المقرر أن تستأنف الكنائس الانشطة الكنسية عقب عيد الرسل بالإضافة إلى إعادة فتح بعض الأديرة.

الكنيسة البابا تواضروس المقر البوبوي متفوقين الكرمة

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