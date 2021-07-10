السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمناسبة العيد القومي للقاهرة.. فتح حدائق العاصمة بالمجان للأطفال الأيتام

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة

بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القاهرة، قرر اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة فتح جميع الحدائق التابعة للهيئة للأيتام طوال العام.

 

وافتتحت محافظة القاهرة حديقة النصر بالبساتين لأهالي المنطقة مواكبةً للعيد القومي للقاهرة، وفي حضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وحضور اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة و قيادات الهيئة، كما حضر الاحتفالية حوالي ٣٠ طفلا وطفلة من دار الحاج أحمد منصور للأيتام وجمعية إكرام اليتيم، تم خلال الاحتفال عرض للبلياتشو والساحر والتنورة، كما تم توزيع هدايا للأطفال لاشعارهم بالحب والألفة.

 

كان تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة، الأعمال التي تتم بحديقة كفر الدوار بشارع الأهرام بمصر الجديدة من تركيب أعمدة الإنارة الداخلية بمعرفة المركزية للإنارة وكذلك أعمال الورش الإنتاجية؛ لإنشاء الكافتيريا وأعمال البلدورات والأرصفة والممرات الداخلية بمعرفة الإدارة العامة للمشروعات والتقليم ورفع كفاءة الزراعة بمعرفة المركزية للتجميل.

 

وكلف رئيس الهيئة بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال في الوقت المحدد لذلك.

 

كما تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة حديقة البزاليك بمصر الجديدة وكلف بتكثيف أعمدة الإنارة داخل الحديقة وزيادتها مثل حديقة كفر الدوار، كما كلف بدهان السور الداخلي والخارجي والمباني المطلة على الحديقة وغرفة الكهرباء وطلب من جميع  المركزيات والمشروعات والورش الإنتاجية والإنارة والتجميل سرعة الانتهاء استعدادا لافتتاح الحديقة في العيد القومي لمحافظة القاهرة الأيام القادمة.

 

وكان اللواء إيهاب الشرشابي قد اجتمع مع مديري المناطق الأربعة ورؤساء أفرع الهيئة ومديري الجراچات، بحضور العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة والعميد محمود أبوبية رئيس المركزية للنظافة والمهندسة رحاب أباظة مدير عام الجراچات والمهندسة ابتسام أحمد مدير عام الحدائق والتشجير.

 

وتحدث رئيس الهيئة عن خطط التشغيل في الفترة القادمة لأهميتها بالنسبة للهيئة وإمكانياتها وطاقتها البشرية والفنية في العمل، كما تناول موضوع البدء في تسليم السيارات والمعدات لشركتي انفيرو ماستر وارتقاء وهما شركات النظافة المعهود إليهم أعمال النظافة بالمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

 

وأكد الشرشابي على مساعدة الهيئة بكامل طاقتها لإنجاح المهمة والمنظومة المخطط لها في تلك المناطق بمعرفة تلك الشركات.

 

وفي هذا السياق تحدث رئيس الهيئة عن مسئولية مدير الجراچ في إصدار أوامر الشغل مع رئيس الفرع في السيارات والمعدات وأوامر التشغيل لفرض السيطرة التامة علي كل مهام تسند لكل فرع وخطط تشغيل كل فرع من سيارات ومعدات.

 

وناقش الشرشابي مع الحضور كيفية الحفاظ على معدات وسيارات الهيئة وعدم السماح لجميع المعدات السير لمسافة أكتر من 3 ك متر والا تعرض المسئول  للمساءلة القانونية.

 

وكلف بنقل تابعية جميع السيارات الكبيرة الي مجمع جراچات السيدة نفيسة تحت إشراف مدير عام الإنقاذ المركزي المهندس سيد عبد المقصود علي أن يتم الصيانة والتشغيل بأوامر شغل من الإنقاذ.

 

وختم للواء إيهاب الشرشابي هذا الاجتماع بالتنبيه على كل العاملين بمنظومة النظافة بالتعاون والتنسيق بين مديري المناطق الأربعة ومديري الجراچات ورؤساء الأفرع لإنجاح المهمة والمنظومة على أكمل وجه.

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