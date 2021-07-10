السبت 10 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رحلة غادة العبسي فى منتدى الثقافة والإبداع بمركز إبداع الأوبرا.. غدًا

غادة العبسي
غادة العبسي

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، فى السادسة مساء غد الأحد، بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، أمسية جديدة بعنوان "مبدعون وجوائز.. رحلة غادة العبسى"؛ وذلك ضمن أمسيات (منتدى الثقافة والإبداع) الذى يديره ويشرف عليه الكاتب الصحفى طارق الطاهر، تروى فيها الدكتورة غادة العبسى رحلتها مع الغناء والطب والإبداع.

تخرجت "العبسي" في كلية الطب والجراحة جامعة عين شمس عام 2006، وحصلت على درجة الماجستير في أمراض الدم والمناعة، عملت كصوليست بدار الأوبرا المصرية لسنوات، تمارس الطب والكتابة والغناء إلى جانب الترجمة من اللغات الأجنبية.

صدر لها ثلاث روايات: "الفيشاوي" 2016 والتي حصل مخطوطها على جائزة دبي الثقافية، "الإسكافي الأخضر" 2017 وحصلت على جائزة أخبار الأدب، ثم رواية "ليلة يلدا" 2018 وقد وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد 2021 ولجائزة ساويرس الثقافية 2020، لها أيضًا ثلاث مجموعات قصصية هي "حشيشة الملاك" 2013، "أولاد الحور" الحاصلة على المركز الأول بجائزة هيئة قصور الثقافة، 2014، ثم "بيت اللوز" 2018 عن دار غراب للنشر والتي تضم الكثير من القصص القصيرة الفائزة بجوائز محلية وعربية منها: جائزة نازك الملائكة للإبداع النسوي، جائزة إحسان عبد القدوس، جائزة نادي القصة المصري.

حصلت غادة العبسي على منحة برنامج الكتابة العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2017 والذي يختار حوالي 35 كاتبًا فقط من جميع أنحاء العالم سنويًّا، للمشاركة والحضور في العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية والتي تقام من خلال جامعة الكتابة بولاية آيوا، بجانب حصولها على الزمالة الفخرية في الكتابة من جامعة آيوا في العام نفسه.

أما عن الترجمة، فلها كتاب "الأدب العالمي في القرن الواحد والعشرين" عن مؤسسة ديوا للنشر –الفلبين، 2018 كنموذج للأدب المصري والعربي في القرن الواحد والعشرين، يدرس لطلبة الثانوية العامة في الفلبين.

يهدف الملتقى الذى يشرف عليه الكاتب الصحفى طارق الطاهر ، إلى مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، والمساهمة الفعالة فى استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته.

ويتخذ المنتدى الذى يقام شهريا أكثر من شكل ما بين ندوات ومحاضرات وموائد مستديرة وحفلات فنية.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says "‎ت مدو التطاطبة صندوق التنمية الثقافية يقيم منتدى الثقافة والإبداع مبدعون وجوائز رحلة غادة العبسي ويدير الحوار الكاتب الصحفى طارق الطاهر الأحد ။ يوليو ٢٢٢ بمركز الإبداع الفني بالأوبرا רم مع ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية بساحةدار‎"‎‎
قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور فتحي عبد الوهاب مركز الابداع الفني الأوبرا غادة العبسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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