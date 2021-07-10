شواطئ الإسكندرية تسجل حالة غرق ثالثة بالعجمى

سجلت شواطئ الإسكندرية، ضحية غرق جديدة، بعد أن شهد شاطئ هدير ببيانكي غرب الإسكندرية، حالة غرق لشاب صباح اليوم السبت.

وكشف الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، عن أن الشاب الذي تلقى، منذ قليل، بلاغًا بغرقه، يدعى محمود سعيد وفا، 19 سنة، وغرق في شاطئ هدير أمام شارع 8 ببيانكي بنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية.

وأكد «المالحي»، لـ«الدستور»، أنه أرسل فريقا من غواصي الخير في طريقهم للشاطئ للبحث عن الجثمان مع رجال الإنقاذ النهري، مشيرًا إلى ارتفاع حالات الغرق منذ أمس حتى اليوم بسبب ارتفاع البحر، وهو ما يؤدي لزيادة حالات الغرق خاصة للشباب التي لا تعرف السباحة جيدًا.

وأكد المالحي أنه منذ أمس تم الإبلاغ عن ثلاث ضحايا غرق حتى الآن في أقل من 24 ساعة، مؤكدًا أنه تم انتشال غريقي شاطئي الفنار وأبوهيف اليوم، وما زال البحث جاريًا عن غريق شاطئ بيانكي.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري، ظهر اليوم جثمان الشاب أسامه خيرى عبدالونيس العمروسى، يبلغ من العمر ٢١ عامًا، من مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، غريق شاطئ أبوهيف بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، الذي لقى مصرعه غرقا مساء أمس الجمعة بمياه الشاطئ، كما انتشلت فجر اليوم، جثمان الشاب محمد عاطف حسن العروج، 20 عامًا، من محافظة القليوبية، غريق شاطئ الفنار 2 بشرق الإسكندرية الذي لقى مصرعه غرقًا أمس الجمعة.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصي الخير المتطوعين، إنه تم انتشال جثمان غريق شاطئ الفنار2 ظهر على سطح الماء فجر اليوم، كما تم انتشال جثمان غريق شاطئ أبوهيف بمنطقة سيدي بشر ظهر اليوم أيضًا بجهود قوات الإنقاذ النهري، وغواصين الخير المتطوعين.

وناشد قائد غواصي الخير الشباب من الإسكندرية والمحافظات المجاورة بتوخي الحذر عند النزول لمياه البحر للسباحة، خاصة مع ارتفاع الأمواج أو منسوب البحر، مطالبا باتباع تعليمات منقذ الشاطئ وعدم الدخول في عمق خاصة لمن لا يجيد السباحة.