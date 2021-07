الكنيسة تطلق أحدث حلقات «فرح عظيم»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "فرح عظيم".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي تأمل في رسالة كورنثوس الأولى للقديس ماربولس الرسول الأصحاح الرابع.

كما أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة " Great Joy الخاصة بخدمة أقباط المهجر.

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار "Great Joy"; reflections in Chapter Three of the first epistle of our teacher St Paul the Apostle to the Corinthians, with H.H. Pope Tawadros II.

ومن جانبه قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل اليوم السبت، المطران سامي فوزي شحاتة مطران الكنيسة الأسقفية بمصر ورئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، في المقر البابوي بالقاهرة.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن جاء هذا اللقاء للتهنئة بتنصيب المطران سامي خلفًأ للمطران منير حنا، في ٨ يونيو الماضي.

وتابع:" أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أهدي المطران سامي فوزي مطران الكنيسة الأسقفية في مصر أيقونة العائلة المقدسة في ختام زيارة المطران لقداسة البابا في المقر البابوي بالقاهرة اليوم

وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الرسل يوم الإثنين المقبل بعد فترة 21 يوما متصلة