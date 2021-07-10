السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هيئة الاستثمار: 2000 فرصة استثمارية في عدد كبير من القطاعات

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار

قال أحمد زهير، مدير عام قطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الخريطة الاستثمارية يوجد بها 2000 فرصة استثمارية في قطاعات التعليم والصحة واللوجيستيات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة كوريا ندوة رقمية، عن الاستثمار في مصر لتعريف رجال الأعمال الكوريين وإطلاعهم على كافة التشريعات وحوافز وفرص الاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة.

وأضاف «زهير»، أن تدفقات الاستثمار المباشر الكوري لمصر تقدر بنحو 580 مليون دولار مقسمة على قطاعات الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، البناء والتشييد الخدمات السياحة والزراعة.

ومن جانبها قالت الدكتورة هبه النشرتي، المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار والاتفاقيات الدولية، إن كوريا الجنوبية تعد الشريك الاقتصادي الرئيسي لمصر، مشيرة إلى أن العديد من استثمارات الكوريين في مصر حققت قصص نجاح ومعدلات نمو، حيث حقق الاقتصاد المصري في 2020، معدلات نمو إيجابية بلغت 3،6٪ رغم تبعات جائحة كورونا علي الاقتصاد العالمي.

ولفتت أن الصناعة من أهم القطاعات مساهمة في الاقتصاد المصري بنسبة 35.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، مشيرة أن عدد المنشآت الصناعية المسجلة تقدر بحوالي 43000 منشأة صناعية رسمية في 6 قطاعات.

وأوضحت «النشرتي» ان قانون التراخيص الصناعية تضمن العديد من التيسيرات حيث يعد من القانون الجديدة التي تمثل ثورة إدارية كبيرة في سرعة الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث تقلص زمن إصدار التراخيص الصناعية وفقًا لتقارير البنك الدولي – من 634 أيام إلى 7 أيام ، بموجب نظام الإخطار للمشروعات منخفضة المخاطر، بينما تصل إلى 30 يوم للمشاريع عالية الخطورة والتي تمثل 20٪ فقط من إجمالي الصناعات، بالإضافة إلى تقليص خطوات الإجراءات من 19 إلى 7 خطوات أساسية فقط.

وأفاد وزير مفوض تجاري أحمد اموي رئيس المكتب التجاري المصري بسول، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية قد ارتفع خلال الفترة يناير – مايو 2021 مقارنةً بذات الفترة من العام بنسبة 26.1%  حيث ارتفع من 671.87 مليون دولار الي نحو 847.28 خلال ذات الفترة من العام الجاري.

وأضاف «اموي» شهدت إجمالي قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 7.8٪ خلال الفترة يناير – مايو 2021 مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت من 186.31 مليون دولار خلال الفترة يناير – مايو 2020 لتبلغ 200.92 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الجاري، كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية المصرية لكوريا الجنوبية بنسبة 48.8%، من 33.69 مليون دولار الي 50.12 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الجاري.

هيئة الاستثمار الخريطة الاستثمارية رجال الاعمال مصر كوريا الجنوبية الاقتصاد المصرى تكنولوجيا المعلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

حكم نهائى ينتصر للمرأة ويسمح لها بإجازة رعاية طفلها حتى 6 سنوات

وزير التعليم: بدء تصحيح اللغة العربية للثانوية العامة بعد 3 أيام

طارق شوقى: امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل أروع من أى عام مضى

رسوبه وإحالة لجنته للتحقيق.. القصة الكاملة للطالب «مسرب عربى الثانوية» بالغربية

الأرصاد: غدًا طقس حار والرطوبة ترفع الحرارة 4 درجات

مصادر بـ«التعليم» تنفي صور مراقبة امتحانات الثانوية بالكاميرات: هدفها بث الرعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

وتنساب يا نيل حرا طليقا

امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة أممية تطالب إسرائيل برفع الإغلاقات المفروضة على قطاع غزة

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات