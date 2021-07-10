هيئة الاستثمار: 2000 فرصة استثمارية في عدد كبير من القطاعات

قال أحمد زهير، مدير عام قطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الخريطة الاستثمارية يوجد بها 2000 فرصة استثمارية في قطاعات التعليم والصحة واللوجيستيات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة كوريا ندوة رقمية، عن الاستثمار في مصر لتعريف رجال الأعمال الكوريين وإطلاعهم على كافة التشريعات وحوافز وفرص الاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة.

وأضاف «زهير»، أن تدفقات الاستثمار المباشر الكوري لمصر تقدر بنحو 580 مليون دولار مقسمة على قطاعات الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، البناء والتشييد الخدمات السياحة والزراعة.

ومن جانبها قالت الدكتورة هبه النشرتي، المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار والاتفاقيات الدولية، إن كوريا الجنوبية تعد الشريك الاقتصادي الرئيسي لمصر، مشيرة إلى أن العديد من استثمارات الكوريين في مصر حققت قصص نجاح ومعدلات نمو، حيث حقق الاقتصاد المصري في 2020، معدلات نمو إيجابية بلغت 3،6٪ رغم تبعات جائحة كورونا علي الاقتصاد العالمي.

ولفتت أن الصناعة من أهم القطاعات مساهمة في الاقتصاد المصري بنسبة 35.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، مشيرة أن عدد المنشآت الصناعية المسجلة تقدر بحوالي 43000 منشأة صناعية رسمية في 6 قطاعات.

وأوضحت «النشرتي» ان قانون التراخيص الصناعية تضمن العديد من التيسيرات حيث يعد من القانون الجديدة التي تمثل ثورة إدارية كبيرة في سرعة الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث تقلص زمن إصدار التراخيص الصناعية وفقًا لتقارير البنك الدولي – من 634 أيام إلى 7 أيام ، بموجب نظام الإخطار للمشروعات منخفضة المخاطر، بينما تصل إلى 30 يوم للمشاريع عالية الخطورة والتي تمثل 20٪ فقط من إجمالي الصناعات، بالإضافة إلى تقليص خطوات الإجراءات من 19 إلى 7 خطوات أساسية فقط.

وأفاد وزير مفوض تجاري أحمد اموي رئيس المكتب التجاري المصري بسول، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية قد ارتفع خلال الفترة يناير – مايو 2021 مقارنةً بذات الفترة من العام بنسبة 26.1% حيث ارتفع من 671.87 مليون دولار الي نحو 847.28 خلال ذات الفترة من العام الجاري.

وأضاف «اموي» شهدت إجمالي قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 7.8٪ خلال الفترة يناير – مايو 2021 مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت من 186.31 مليون دولار خلال الفترة يناير – مايو 2020 لتبلغ 200.92 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الجاري، كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية المصرية لكوريا الجنوبية بنسبة 48.8%، من 33.69 مليون دولار الي 50.12 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الجاري.