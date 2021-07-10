دراسة بلجيكية: هرمون «التستوستيرون» التعويضى لتقليل النوبات القلبية لدى الرجال

سلطت دراسة طبية بلجيكية حديثة الضوء على دور المكملات الهرمونية التعويضية فى تقليل بشكل كبير من فرص إصابة الرجال بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، خاصة بين الرجال الذين يعانون انخفاضا فى مستويات هذا الهرمون الحيوى.



وشملت الدراسة الحالية، التى أجريت فى جامعة "لوفين" فى بلجيكا"، وإستمرت قرابة عشرة أعوام، على أكثر من 800 رجل فى كل من ألمانيا وقطر يعانون من نقص فى مستويات هرمون "التستوستيرون" (هرمون الذكورة)، والذين يعرضهم تاريخهم العائلى، عوامل ضغط الدم المرتفع، الكوليسترول ، ومرض السكر، فضلا عن الوزن الزائد إلى إرتفاع مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .. فقد اقتصرت الدراسة على الرجال الذين يعانون فقط من تدنى مستويات هرمون" التستوستيرون" لأقل من المستوى الطبيعى، وممن أظهروا أيضا أعراضا لهذا الانخفاض، مثل انخفاض الحالة المزاجية، وانخفاض الشهية، المعاناة من نوبات اكتئاب، ضعف فى الإنتاج وفقدان الرغبة الجنسية، جنبا إلى جنب زيادة ملموسة فى الوزن.. فقد تم اختيار ما يزيد قليلاً على نصف الرجال الذين يتم علاجهم ببدائل هرمونية تعويضة لهرمون" التستوستيرون" على المدى الطويل، مما مكّن الباحثين من مقارنة هذه المجموعة بأولئك الذين تُركوا دون علاج هرمونى تعويضى، وقد تم تشجيع جميع الرجال على إجراء تغييرات في نمط حياتهم، من حيث طبيعة النظام الغذائى، مدى تعاطي الكحوليات والتدخين، ومعدلات ممارسة الرياضة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية .



وأشارت المتابعة إلى أنه من بين 412 رجلا خضعوا للعلاج الهرمونى التعويضى بهرمون "التستوستيرون" ، توفى 16 منهم دون الإصابة بأزم قلبية او سكتة دماغية.. فيما لاقى نحو 74 رجلا حتفه من بين 393 رجلا لم يتم إعطاؤهم العلاج الهرمونى التعويضى، وأصيب 70 رجلا منهم بنوبة قلبية، و59 بسكتة دماغية.. حتى عندما تم أخذ التباين فى عامل العمر فى الاعتبار- كانت المجموعة التى تناولت هرمون "التستوستيرون "التعويضى، فى المتوسط أصغر بخمس سنوات، من المجموعة الأخرى، حيث ظلت هذة الإختلافات واضحة العالم .. أوضح الباحثون أنه بالنسبة للرجال الذين أقلت أعمارهم عن 55 عامًا، انخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية بنسبة 25% ؛ بالنسبة للرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، تم تقليل المخاطر بنسبة 15% .. كما لوحظ تحسن صحة الرجال الذين تلقوا علاجا هرمونيا تعويضا بهرمون التستوستيرون من خلال تدابير أخرى .. فقد فقدوا جزءا من الوزن الزائد، وتمتعوا بكتلة عضلية أكثر رشاقة، فضلا عن حدوث تحسن فى مستويات الكوليسترول فى الدم، مصحوبا بتحكم أفضل فى مستويات السكر فى الدم، وانخفاض معدلات ضغط الدم المرتفع.