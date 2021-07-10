السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكاظمى» فى ذكرى تحرير الموصل: أخطاء الماضى لن تتكرر

مصطفى الكاظمي رئيس
مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، حرص حكومته على عدم تكرار الأخطاء السابقة التي تسببت باحتلال الموصل ومدن أخرى من قبل تنظيم داعش، معتبراً معركة تحرير الموصل قلبت كل الموازين الدولية.

 

جاء ذلك، في بيان أصدر الكاظمي، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لتحرير مدينة الموصل، حيث أشار فيه، إلى ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي، حسبما نقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية.

 

وقال الكاظمي: "يحيي العراقيون اليوم الذكرى الرابعة لتحرير الموصل، في ملحمة بطولية جسدت ارتباط الدم بالأرض، وأكدت أن وحدة العراق صمام أمانه، وأن تماسك العراقيين بكل أطيافهم وإثنياتهم هو الطريق لازدهار البلد ورفعته واستقراره".

 

وأضاف، أن "معركة الموصل قلبت كل الموازين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فبعد أن دنست عصابات داعش الإرهابية الأراضي العراقية واستمكن خوارج العصر على أهلها وممارستهم شتى الجرائم الوحشية بحق أبنائنا، كانت الوقفة البطولية المشرفة لقواتنا الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها، مستندة إلى عقيدة حب العراق ووحدته، وإيمانها بأن التضحية بالدم هي سبيل الشرفاء وأن الوطنية الحقيقية هي الحفاظ على وحدة العراق لا التفريط بها".

 

وتابع الكاظمي: "بعد مرور أربع سنوات على تحرير الموصل، تؤكد الحكومة حرصها الشديد على عدم تكرار أخطاء الماضي وما سببته من تداعيات خطيرة دفعنا ثمنها بالدم، والوقوف بعزم ضد الإرهاب وملاحقة فلوله وتجفيف منابعه، عبر تعزيز قدرات القوات الأمنية وإعادة تنظيمها مؤسساتياً وفق اعتبارات مهنية وخطط عسكرية مدروسة بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا".

 

وأشار إلى أن "الحكومة أولت أيضا اهتماما كبيرا بملف النازحين، ووضعت برنامجا لإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم وتوفير الظروف الملائمة لإعادة استقرارهم واندماجهم مجددا في مجتمعاتهم الأصلية، هذا البرنامج ينفذ إلى جانب مشاريع متعددة لتعزيز السلم الأهلي، وتحقيق الأمن المجتمعي، بما يضمن الاستقرار والحياة الكريمة لأبناء المناطق التي عانت الكثير بسبب وحشية عصابات داعش الإرهابية".

 

ويصادف يوم العاشر من يوليو في كل عام ذكرى تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي.

العراق الذكرى الرابعة تحرير الموصل مصطفي الكاظمي بيان

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

حكم نهائى ينتصر للمرأة ويسمح لها بإجازة رعاية طفلها حتى 6 سنوات

وزير التعليم: بدء تصحيح اللغة العربية للثانوية العامة بعد 3 أيام

طارق شوقى: امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل أروع من أى عام مضى

رسوبه وإحالة لجنته للتحقيق.. القصة الكاملة للطالب «مسرب عربى الثانوية» بالغربية

الأرصاد: غدًا طقس حار والرطوبة ترفع الحرارة 4 درجات

مصادر بـ«التعليم» تنفي صور مراقبة امتحانات الثانوية بالكاميرات: هدفها بث الرعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

وتنساب يا نيل حرا طليقا

امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة أممية تطالب إسرائيل برفع الإغلاقات المفروضة على قطاع غزة

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات