غياب 8 طلاب عن امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد

أعلنت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، تقرير اليوم الأول في امتحانات الثانوية العامة، وذلك في امتحان اللغة العربية شعبة العلمي.

وأدى 2730 طالباً وطالبة امتحان اللغة العربية، في 3 ساعات‏، وغاب عن الامتحان 8 طلاب، ولم يتم رصد أي حالات كورونا‏، ولم ترصد الغرفة أى مشكلات أمنية أو صحية أو إدارية أو فنية.

وتفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية ‏والتعليم ببورسعيد، اليوم، غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية العامة بديوان المديرية لمتابعة انتظام سير اليوم ‏الأول للامتحانات.

وتواصل محافظ بورسعيد مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة مع الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة عبر ‏تقنية ‎الفيديو كونفرانس، وأعرب ‏الأخير عن فخره باستعدادات تعليم بورسعيد لإجراء امتحانات الثانوية العامة ‏لهذا العام‎.‎

وأوضح المحافظ أن المحافظة وفرت كافة الخدمات والدعم لتحقيق الأجواء المناسبة ‏للطلاب لأداء الامتحانات بتركيز عال، موجها الشكر لكل أعضاء غرفة العمليات ومتمنيا النجاح والتوفيق لكل الطلاب.‏

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

وتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب واتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

من ناحية أخرى وصلت، أمس، أسئلة الأسبوع الأول مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.